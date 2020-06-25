سجّل المكتب الموحّد ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف، حراكًا قويًّا خلال الستة الأشهر الماضية في خدمة مراجعات المستشفى. ووصلت عمليات الإنجاز إلى أكثر من 5100 عملية إدارية، تمثلت في إنجاز 1020 إشعار دخول وخروج، وإصدار 3117 تبليغ ولادة، و303 تقارير طبية، إضافة إلى منح الإجازات المرضية لـ670 مراجعة. يأتي ذلك ضمن منظومة العمل الموحد من أجل خدمة المراجعات في شتى المجالات من مكان واحد للتسهيل عليهنّ وإنجاز المتطلبات أولًا بأول. يُذكر أن برج النساء والولادة يحتوي على 300 سرير للنساء والولادة، وأحدث التجهيزات الطبية المتطورة في شتى المجالات، وكوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة.

المكتب الموحد ببرج النساء والولادة في الطائف ينهي 5100 عملية إدارية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-25 سجّل المكتب الموحّد ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف، حراكًا قويًّا خلال الستة الأشهر الماضية في خدمة مراجعات المستشفى.



ووصلت عمليات الإنجاز إلى أكثر من 5100 عملية إدارية، تمثلت في إنجاز 1020 إشعار دخول وخروج، وإصدار 3117 تبليغ ولادة، و303 تقارير طبية، إضافة إلى منح الإجازات المرضية لـ670 مراجعة.



يأتي ذلك ضمن منظومة العمل الموحد من أجل خدمة المراجعات في شتى المجالات من مكان واحد للتسهيل عليهنّ وإنجاز المتطلبات أولًا بأول.



يُذكر أن برج النساء والولادة يحتوي على 300 سرير للنساء والولادة، وأحدث التجهيزات الطبية المتطورة في شتى المجالات، وكوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 05:06 PM

المكتب الموحد ببرج النساء والولادة في الطائف ينهي 5100 عملية إدارية من ضمنها إصدار 3117 تبليغ ولادة و303 تقارير طبية





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سجّل المكتب الموحّد ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف، حراكًا قويًّا خلال الستة الأشهر الماضية في خدمة مراجعات المستشفى.



ووصلت عمليات الإنجاز إلى أكثر من 5100 عملية إدارية، تمثلت في إنجاز 1020 إشعار دخول وخروج، وإصدار 3117 تبليغ ولادة، و303 تقارير طبية، إضافة إلى منح الإجازات المرضية لـ670 مراجعة.



يأتي ذلك ضمن منظومة العمل الموحد من أجل خدمة المراجعات في شتى المجالات من مكان واحد للتسهيل عليهنّ وإنجاز المتطلبات أولًا بأول.



يُذكر أن برج النساء والولادة يحتوي على 300 سرير للنساء والولادة، وأحدث التجهيزات الطبية المتطورة في شتى المجالات، وكوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة.