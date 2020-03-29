النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعلمون والمعلمات يترقبون حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل

بعد تجاهُل الوزارة ما يتردد بمواقع التواصل عن تأجيلها

يترقَّب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل، فيما حملت الكثير من المواقع التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي مطالبهم بأن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم، وتُنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة التعليم الرد على ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد حركة النقل الخارجي في الظروف الحالية؛ وهو ما يؤكد أنه لم يطرأ تغيير على موعدها وفقًا للجدول الزمني المخصص سابقًا بها، وهو يوم الخميس المقبل 9-8-1441هـ.

وقد بدأ العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل من المعلمين والمعلمات، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطها ألم وتخوُّف وقلق للمعلمين والمعلمات، وتخمينات حول نسبة الحركة للعام الحالي، ومدى تلبية الوزارة لرغباتهم؛ لتنهي معاناتهم مع السفر والترحال، وخصوصًا المعلمات.

وجدد عدد من المعلمين والمعلمات مطالبهم بأن تكون حركة النقل الخارجي كبيرة، وكذلك أن تجد الوزارة حلولاً لعدم نقل بعض التخصصات، وضعف النقل فيها، وانتظارهم سنوات طويلة للدخول على مدنهم، مشيرين إلى أن ألم البُعد عن ذويهم، وتخوفهم أن يستمروا سنوات طويلة، يتجددان إذا لم تشملهم الحركة الخارجية لتكبدهم مشاق السفر والغربة، وحاجتهم للاستقرار النفسي والاجتماعي.

حركة النقل الخارجي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المعلمون والمعلمات يترقبون حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل
سبق

يترقَّب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل، فيما حملت الكثير من المواقع التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي مطالبهم بأن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم، وتُنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة التعليم الرد على ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد حركة النقل الخارجي في الظروف الحالية؛ وهو ما يؤكد أنه لم يطرأ تغيير على موعدها وفقًا للجدول الزمني المخصص سابقًا بها، وهو يوم الخميس المقبل 9-8-1441هـ.

وقد بدأ العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل من المعلمين والمعلمات، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطها ألم وتخوُّف وقلق للمعلمين والمعلمات، وتخمينات حول نسبة الحركة للعام الحالي، ومدى تلبية الوزارة لرغباتهم؛ لتنهي معاناتهم مع السفر والترحال، وخصوصًا المعلمات.

وجدد عدد من المعلمين والمعلمات مطالبهم بأن تكون حركة النقل الخارجي كبيرة، وكذلك أن تجد الوزارة حلولاً لعدم نقل بعض التخصصات، وضعف النقل فيها، وانتظارهم سنوات طويلة للدخول على مدنهم، مشيرين إلى أن ألم البُعد عن ذويهم، وتخوفهم أن يستمروا سنوات طويلة، يتجددان إذا لم تشملهم الحركة الخارجية لتكبدهم مشاق السفر والغربة، وحاجتهم للاستقرار النفسي والاجتماعي.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:58 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:25 AM

المعلمون والمعلمات يترقبون حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل

بعد تجاهُل الوزارة ما يتردد بمواقع التواصل عن تأجيلها

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
4
6,469

يترقَّب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس المقبل، فيما حملت الكثير من المواقع التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي مطالبهم بأن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم، وتُنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة التعليم الرد على ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد حركة النقل الخارجي في الظروف الحالية؛ وهو ما يؤكد أنه لم يطرأ تغيير على موعدها وفقًا للجدول الزمني المخصص سابقًا بها، وهو يوم الخميس المقبل 9-8-1441هـ.

وقد بدأ العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل من المعلمين والمعلمات، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطها ألم وتخوُّف وقلق للمعلمين والمعلمات، وتخمينات حول نسبة الحركة للعام الحالي، ومدى تلبية الوزارة لرغباتهم؛ لتنهي معاناتهم مع السفر والترحال، وخصوصًا المعلمات.

وجدد عدد من المعلمين والمعلمات مطالبهم بأن تكون حركة النقل الخارجي كبيرة، وكذلك أن تجد الوزارة حلولاً لعدم نقل بعض التخصصات، وضعف النقل فيها، وانتظارهم سنوات طويلة للدخول على مدنهم، مشيرين إلى أن ألم البُعد عن ذويهم، وتخوفهم أن يستمروا سنوات طويلة، يتجددان إذا لم تشملهم الحركة الخارجية لتكبدهم مشاق السفر والغربة، وحاجتهم للاستقرار النفسي والاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,301
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,747

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة