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"تعليم مكة" يناقش وضع خطة برامج التدريب لشاغلي الوظائف التنفيذية

تضمنت الشراكة المجتمعية ومهارات إبداعية والسكرتارية وإدارة المكاتب

عقدت إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم، الاجتماع الثاني بإدارة التدريب والابتعاث، وبحضور مدير مركز التدريب التربوي، علي الزهراني، ومسؤول الشراكات بإدارة التدريب حسن الحريري، ومدير وحدة تطوير الموارد البشرية عادل الغامدي، ومسؤول البرامج التدريبية فايز فلاتة .

وناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون وتطوير خطة الشراكة حول وضع خطة برامج التدريب لشاغلي الوظائف التنفيذية للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/1440 بالشراكة مع إدارة التدريب التربوي.

وأوضح مدير الموارد البشرية عصام المحمادي، أن الخطة اشتملت على عدد من البرامج التدريبية تضمنت الشراكة المجتمعية برؤية وطنية، مهارات إبداعية لكفاءات إدارية، السكرتارية وإدارة المكاتب، إدارة المكاتب التنفيذية، وإدارة الموارد البشرية وغيرها من البرامج النوعية .

وأضاف "المحمادي" أن الدورات تسعى لرفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء، من خلال وضع خطة تدريبية تشتمل على مختلف المواضيع والبرامج التي تهم منسوبي إدارة التعليم من كافة الفئات وتحقق رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير مركز التدريب التربوي علي الزهراني، على أن المركز سيواصل تنفيذ حزمة من الدورات والبرامج التدريبية لأكبر عدد ممكن من الكادر الإداري خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقدم مدير الموارد البشرية شكره لمدير إدارة التدريب والابتعاث بمكة المكرمة عمر الأحمدي، على تعاونه لتخصيص مسار الموارد البشرية لتدريب شاغلي الوظائف التنفيذية ضمن خطة التدريب الفصل الثاني .

تعليم مكة إدارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة،

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم مكة" يناقش وضع خطة برامج التدريب لشاغلي الوظائف التنفيذية
سبق

عقدت إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم، الاجتماع الثاني بإدارة التدريب والابتعاث، وبحضور مدير مركز التدريب التربوي، علي الزهراني، ومسؤول الشراكات بإدارة التدريب حسن الحريري، ومدير وحدة تطوير الموارد البشرية عادل الغامدي، ومسؤول البرامج التدريبية فايز فلاتة .

وناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون وتطوير خطة الشراكة حول وضع خطة برامج التدريب لشاغلي الوظائف التنفيذية للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/1440 بالشراكة مع إدارة التدريب التربوي.

وأوضح مدير الموارد البشرية عصام المحمادي، أن الخطة اشتملت على عدد من البرامج التدريبية تضمنت الشراكة المجتمعية برؤية وطنية، مهارات إبداعية لكفاءات إدارية، السكرتارية وإدارة المكاتب، إدارة المكاتب التنفيذية، وإدارة الموارد البشرية وغيرها من البرامج النوعية .

وأضاف "المحمادي" أن الدورات تسعى لرفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء، من خلال وضع خطة تدريبية تشتمل على مختلف المواضيع والبرامج التي تهم منسوبي إدارة التعليم من كافة الفئات وتحقق رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير مركز التدريب التربوي علي الزهراني، على أن المركز سيواصل تنفيذ حزمة من الدورات والبرامج التدريبية لأكبر عدد ممكن من الكادر الإداري خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقدم مدير الموارد البشرية شكره لمدير إدارة التدريب والابتعاث بمكة المكرمة عمر الأحمدي، على تعاونه لتخصيص مسار الموارد البشرية لتدريب شاغلي الوظائف التنفيذية ضمن خطة التدريب الفصل الثاني .

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:41 PM

"تعليم مكة" يناقش وضع خطة برامج التدريب لشاغلي الوظائف التنفيذية

تضمنت الشراكة المجتمعية ومهارات إبداعية والسكرتارية وإدارة المكاتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقدت إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم، الاجتماع الثاني بإدارة التدريب والابتعاث، وبحضور مدير مركز التدريب التربوي، علي الزهراني، ومسؤول الشراكات بإدارة التدريب حسن الحريري، ومدير وحدة تطوير الموارد البشرية عادل الغامدي، ومسؤول البرامج التدريبية فايز فلاتة .

وناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون وتطوير خطة الشراكة حول وضع خطة برامج التدريب لشاغلي الوظائف التنفيذية للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/1440 بالشراكة مع إدارة التدريب التربوي.

وأوضح مدير الموارد البشرية عصام المحمادي، أن الخطة اشتملت على عدد من البرامج التدريبية تضمنت الشراكة المجتمعية برؤية وطنية، مهارات إبداعية لكفاءات إدارية، السكرتارية وإدارة المكاتب، إدارة المكاتب التنفيذية، وإدارة الموارد البشرية وغيرها من البرامج النوعية .

وأضاف "المحمادي" أن الدورات تسعى لرفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء، من خلال وضع خطة تدريبية تشتمل على مختلف المواضيع والبرامج التي تهم منسوبي إدارة التعليم من كافة الفئات وتحقق رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير مركز التدريب التربوي علي الزهراني، على أن المركز سيواصل تنفيذ حزمة من الدورات والبرامج التدريبية لأكبر عدد ممكن من الكادر الإداري خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقدم مدير الموارد البشرية شكره لمدير إدارة التدريب والابتعاث بمكة المكرمة عمر الأحمدي، على تعاونه لتخصيص مسار الموارد البشرية لتدريب شاغلي الوظائف التنفيذية ضمن خطة التدريب الفصل الثاني .

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