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وزير الإعلام اليمني يدين جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق آلاف اليمنيات

دعا للضغط الدولي لإطلاق كافة المختطفات في المعتقلات الحوثية

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وآلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم المعاناة التي تعيشها المرأة في مناطق سيطرة المليشيا.

‏وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، قال وزير الإعلام اليمني: "نتذكر في هذا اليوم مئات اليمنيات المغيبات لسنوات وأشهر في أقبية وخلف قضبان معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي".

‏ودعا "الإرياني" المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة إلى إدانة الإرهاب الحوثي، والضغط للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المرأة اليمنية للمحاسبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وأشاد بالتفاعل الشعبي الكبير مع الحملة الإعلامية المطالبة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، داعياً إلى الاستمرار في الحملة وكشف جرائم المليشيا وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، وتهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الإعلام اليمني يدين جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق آلاف اليمنيات
سبق

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وآلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم المعاناة التي تعيشها المرأة في مناطق سيطرة المليشيا.

‏وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، قال وزير الإعلام اليمني: "نتذكر في هذا اليوم مئات اليمنيات المغيبات لسنوات وأشهر في أقبية وخلف قضبان معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي".

‏ودعا "الإرياني" المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة إلى إدانة الإرهاب الحوثي، والضغط للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المرأة اليمنية للمحاسبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وأشاد بالتفاعل الشعبي الكبير مع الحملة الإعلامية المطالبة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، داعياً إلى الاستمرار في الحملة وكشف جرائم المليشيا وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، وتهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:33 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:32 AM

وزير الإعلام اليمني يدين جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق آلاف اليمنيات

دعا للضغط الدولي لإطلاق كافة المختطفات في المعتقلات الحوثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وآلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم المعاناة التي تعيشها المرأة في مناطق سيطرة المليشيا.

‏وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، قال وزير الإعلام اليمني: "نتذكر في هذا اليوم مئات اليمنيات المغيبات لسنوات وأشهر في أقبية وخلف قضبان معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي".

‏ودعا "الإرياني" المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة إلى إدانة الإرهاب الحوثي، والضغط للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المرأة اليمنية للمحاسبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وأشاد بالتفاعل الشعبي الكبير مع الحملة الإعلامية المطالبة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، داعياً إلى الاستمرار في الحملة وكشف جرائم المليشيا وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، وتهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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