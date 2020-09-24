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حساب "الإسلامية" يواكب يوم الوطن بتغريدات حملت مضامين الولاء وكلمات خالدة للقيادة

حظيت بإشادة رواد "تويتر" الذي أعادوها وتم تداولها ومشاهدتها على نطاق واسع

واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منصة تويتر ذكرى اليوم الوطني التسعون لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - رحمه الله - بنشر عشرات التصاميم ومقاطع الفيديو لكلمات المؤسس وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تزامناً مع الذكرى ضمن برامج وفعاليات الوزارة المتنوعة.

وحظيت التصاميم والمقاطع التي نشرها الحساب بإشادة واسعة من رواد منصة تويتر الذي أعادوا التغريدات وتم تداولها ومشاهدتها لأعداد كبيرة وبنطاق واسع، منوهين بالدور والرسالة التي تضطلع بها الشؤون الإسلامية في تسخير المنابر الدعوية لمواكبة المناسبات الوطنية.

وتتميز مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذا العام بإطلاق مبادرات متميزة منها توحيد الخطبة في جوامع ومساجد المملكة للتذكير بنعمة توحيد المملكة وإطلاق عشرات البرامج الدعوية منها " المملكة توحيد ووحدة" لغرس قيم الانتماء والمواطنة وتنظيم حملات التبرع بالدعم وزيارة الجنود المرابطين بالحدود وأسر وذوي الشهداء.

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حساب "الإسلامية" يواكب يوم الوطن بتغريدات حملت مضامين الولاء وكلمات خالدة للقيادة
سبق

واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منصة تويتر ذكرى اليوم الوطني التسعون لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - رحمه الله - بنشر عشرات التصاميم ومقاطع الفيديو لكلمات المؤسس وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تزامناً مع الذكرى ضمن برامج وفعاليات الوزارة المتنوعة.

وحظيت التصاميم والمقاطع التي نشرها الحساب بإشادة واسعة من رواد منصة تويتر الذي أعادوا التغريدات وتم تداولها ومشاهدتها لأعداد كبيرة وبنطاق واسع، منوهين بالدور والرسالة التي تضطلع بها الشؤون الإسلامية في تسخير المنابر الدعوية لمواكبة المناسبات الوطنية.

وتتميز مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذا العام بإطلاق مبادرات متميزة منها توحيد الخطبة في جوامع ومساجد المملكة للتذكير بنعمة توحيد المملكة وإطلاق عشرات البرامج الدعوية منها " المملكة توحيد ووحدة" لغرس قيم الانتماء والمواطنة وتنظيم حملات التبرع بالدعم وزيارة الجنود المرابطين بالحدود وأسر وذوي الشهداء.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
12:47 AM

حساب "الإسلامية" يواكب يوم الوطن بتغريدات حملت مضامين الولاء وكلمات خالدة للقيادة

حظيت بإشادة رواد "تويتر" الذي أعادوها وتم تداولها ومشاهدتها على نطاق واسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منصة تويتر ذكرى اليوم الوطني التسعون لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - رحمه الله - بنشر عشرات التصاميم ومقاطع الفيديو لكلمات المؤسس وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تزامناً مع الذكرى ضمن برامج وفعاليات الوزارة المتنوعة.

وحظيت التصاميم والمقاطع التي نشرها الحساب بإشادة واسعة من رواد منصة تويتر الذي أعادوا التغريدات وتم تداولها ومشاهدتها لأعداد كبيرة وبنطاق واسع، منوهين بالدور والرسالة التي تضطلع بها الشؤون الإسلامية في تسخير المنابر الدعوية لمواكبة المناسبات الوطنية.

وتتميز مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذا العام بإطلاق مبادرات متميزة منها توحيد الخطبة في جوامع ومساجد المملكة للتذكير بنعمة توحيد المملكة وإطلاق عشرات البرامج الدعوية منها " المملكة توحيد ووحدة" لغرس قيم الانتماء والمواطنة وتنظيم حملات التبرع بالدعم وزيارة الجنود المرابطين بالحدود وأسر وذوي الشهداء.

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