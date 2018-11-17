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"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح
سبق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
03:01 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
05:53 PM

"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,321

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

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