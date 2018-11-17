قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح. وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-17 قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.

وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 03:01 PM

اخر تعديل 17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 05:53 PM

"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"





A A A





5 مشاركة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.

وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.