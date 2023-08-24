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ساعة ذكية هدية من "هيئة المسجد الحرام" لبرنامج "الذاكر الصغير"

لربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى

نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام برنامج الذاكر الصغير.

وقال فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: إن البرنامج يهدف إلى ربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى في الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار التي تقال أثناء الصلوات أو الأذكار التي تخصص عند وقت معين أو مكان معين، وخاصة التحصينات، حيث كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كما أن فيه تعليم لصدق التوكل على الله عز وجل وإحسان الظن به.

وأشار إلى أنه يتم استقبال الناشئة بمراكز الهيئة بالميدان داخل المسجد الحرام، ويتم الاحتفاء بهم وشكر أهليهم أن اصطحبوهم لبيت الله الحرام، ثم السماع منهم لما يحفظون من أذكار وتعليمهم كذلك عدداً من الأذكار، وتقديم هدية قيمة عبارة عن ساعة ذكية.

ويأتي ذلك البرنامج بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله.

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ساعة ذكية هدية من "هيئة المسجد الحرام" لبرنامج "الذاكر الصغير"
سبق

نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام برنامج الذاكر الصغير.

وقال فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: إن البرنامج يهدف إلى ربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى في الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار التي تقال أثناء الصلوات أو الأذكار التي تخصص عند وقت معين أو مكان معين، وخاصة التحصينات، حيث كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كما أن فيه تعليم لصدق التوكل على الله عز وجل وإحسان الظن به.

وأشار إلى أنه يتم استقبال الناشئة بمراكز الهيئة بالميدان داخل المسجد الحرام، ويتم الاحتفاء بهم وشكر أهليهم أن اصطحبوهم لبيت الله الحرام، ثم السماع منهم لما يحفظون من أذكار وتعليمهم كذلك عدداً من الأذكار، وتقديم هدية قيمة عبارة عن ساعة ذكية.

ويأتي ذلك البرنامج بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
06:34 PM

ساعة ذكية هدية من "هيئة المسجد الحرام" لبرنامج "الذاكر الصغير"

لربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام برنامج الذاكر الصغير.

وقال فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: إن البرنامج يهدف إلى ربط الناشئة بعمل السلف الصالح في ذكرهم لله تعالى في الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار التي تقال أثناء الصلوات أو الأذكار التي تخصص عند وقت معين أو مكان معين، وخاصة التحصينات، حيث كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كما أن فيه تعليم لصدق التوكل على الله عز وجل وإحسان الظن به.

وأشار إلى أنه يتم استقبال الناشئة بمراكز الهيئة بالميدان داخل المسجد الحرام، ويتم الاحتفاء بهم وشكر أهليهم أن اصطحبوهم لبيت الله الحرام، ثم السماع منهم لما يحفظون من أذكار وتعليمهم كذلك عدداً من الأذكار، وتقديم هدية قيمة عبارة عن ساعة ذكية.

ويأتي ذلك البرنامج بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله.

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