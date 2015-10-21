الوسط التجاري يفقد سالم بادريق رائد جودة مستلزمات وأدوات الأسرة

فقد الوسط التجاري، مساء الجمعة الماضي، ‏رجل الأعمال الشيخ سالم أحمد سعيد ‏بادريق -رحمه الله- عميد أسرة بادريق، الذي أُديت الصلاة عليه؛ رحمة الله عليه، ‏بعد صلاة عصر يوم الإثنين 12 ‏ربيع الأول؛ الموافق 18 اكتوبر 2021م، في المسجد ‏النبوي بالمدينة المنوّرة ودُفن ‏بمقبرة البقيع.‏

‏ وبرحيله خسر الوسط الاقتصادي والتجاري السعودي والخليجي والعربي والأوروبي، ‏رائداً من رواده ممّن أسهموا في تطوير المستلزمات الأسرية وضخ الاختراعات ‏الخاصة فيها، فهو من أوائل تجار المملكة الذين شاركوا في تقديم المنتجات للبيت ‏السعودي، وفق ‏أعلى مقاييس الجودة، من مستلزمات وأدوات المنزل والمطبخ ‏واحتياجات الأسرة والهدايا الفخمة ‏التي تقدم في المناسبات، شكّلت توجهاً نوعياً ‏للأسرة السعودية في المستقبل، ومعيناً ‏للمرأة السعودية بعديد من الاختراعات ‏الكهربائية التي سُجلت باسمه دولياً وساعدتها ‏في أعمالها المنزلية، وذلك عبر شركه ‏السعيد التجارية التي أسّسها مع شقيقيه حسن ‏وسعيد، وتواصل ذلك مع شركة بادريق.‏

وعمل -رحمه الله- مع شقيقيه بإخلاصٍ في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي ‏والتجاري ‏مع الشركات الدولية الأوروبية، والفرنسية خاصة، وأسهم عبر التدريب ‏والتعليم والمعرفة ‏في مساعدة الشباب السعودي على تأسيس مؤسسات وشركات ‏ومحال تجارية في المجال التجاري ‏نفسه، حتى أصبحت رائدة ومنافسة، كما ‏للراحل إسهامات عديدة في ‏الجوانب الاجتماعية والأعمال الإنسانية الخيرية تركت له ‏بصمة في نفوس الكثيرين- ‏رحمه الله.‏

الراحل نجل الشيخ أحمد سعيد بادريق -رحمه الله- المستشار الخاص السابق ‏للمغفور ‏له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في منطقة مكة ‏المكرّمة.‏

وللشيخ سالم من الأبناء: المهندس أحمد، والمستشار هشام، والسيدتان أماني ‏ومنال سالم ‏أحمد بادريق.