النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوسط التجاري يفقد سالم بادريق رائد جودة مستلزمات وأدوات الأسرة

فقد الوسط التجاري، مساء الجمعة الماضي، ‏رجل الأعمال الشيخ سالم أحمد سعيد ‏بادريق -رحمه الله- عميد أسرة بادريق، الذي أُديت الصلاة عليه؛ رحمة الله عليه، ‏بعد صلاة عصر يوم الإثنين 12 ‏ربيع الأول؛ الموافق 18 اكتوبر 2021م، في المسجد ‏النبوي بالمدينة المنوّرة ودُفن ‏بمقبرة البقيع.‏

‏ وبرحيله خسر الوسط الاقتصادي والتجاري السعودي والخليجي والعربي والأوروبي، ‏رائداً من رواده ممّن أسهموا في تطوير المستلزمات الأسرية وضخ الاختراعات ‏الخاصة فيها، فهو من أوائل تجار المملكة الذين شاركوا في تقديم المنتجات للبيت ‏السعودي، وفق ‏أعلى مقاييس الجودة، من مستلزمات وأدوات المنزل والمطبخ ‏واحتياجات الأسرة والهدايا الفخمة ‏التي تقدم في المناسبات، شكّلت توجهاً نوعياً ‏للأسرة السعودية في المستقبل، ومعيناً ‏للمرأة السعودية بعديد من الاختراعات ‏الكهربائية التي سُجلت باسمه دولياً وساعدتها ‏في أعمالها المنزلية، وذلك عبر شركه ‏السعيد التجارية التي أسّسها مع شقيقيه حسن ‏وسعيد، وتواصل ذلك مع شركة بادريق.‏

وعمل -رحمه الله- مع شقيقيه بإخلاصٍ في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي ‏والتجاري ‏مع الشركات الدولية الأوروبية، والفرنسية خاصة، وأسهم عبر التدريب ‏والتعليم والمعرفة ‏في مساعدة الشباب السعودي على تأسيس مؤسسات وشركات ‏ومحال تجارية في المجال التجاري ‏نفسه، حتى أصبحت رائدة ومنافسة، كما ‏للراحل إسهامات عديدة في ‏الجوانب الاجتماعية والأعمال الإنسانية الخيرية تركت له ‏بصمة في نفوس الكثيرين- ‏رحمه الله.‏

الراحل نجل الشيخ أحمد سعيد بادريق -رحمه الله- المستشار الخاص السابق ‏للمغفور ‏له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في منطقة مكة ‏المكرّمة.‏

وللشيخ سالم من الأبناء: المهندس أحمد، والمستشار هشام، والسيدتان أماني ‏ومنال سالم ‏أحمد بادريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الوسط التجاري يفقد سالم بادريق رائد جودة مستلزمات وأدوات الأسرة
سبق

فقد الوسط التجاري، مساء الجمعة الماضي، ‏رجل الأعمال الشيخ سالم أحمد سعيد ‏بادريق -رحمه الله- عميد أسرة بادريق، الذي أُديت الصلاة عليه؛ رحمة الله عليه، ‏بعد صلاة عصر يوم الإثنين 12 ‏ربيع الأول؛ الموافق 18 اكتوبر 2021م، في المسجد ‏النبوي بالمدينة المنوّرة ودُفن ‏بمقبرة البقيع.‏

‏ وبرحيله خسر الوسط الاقتصادي والتجاري السعودي والخليجي والعربي والأوروبي، ‏رائداً من رواده ممّن أسهموا في تطوير المستلزمات الأسرية وضخ الاختراعات ‏الخاصة فيها، فهو من أوائل تجار المملكة الذين شاركوا في تقديم المنتجات للبيت ‏السعودي، وفق ‏أعلى مقاييس الجودة، من مستلزمات وأدوات المنزل والمطبخ ‏واحتياجات الأسرة والهدايا الفخمة ‏التي تقدم في المناسبات، شكّلت توجهاً نوعياً ‏للأسرة السعودية في المستقبل، ومعيناً ‏للمرأة السعودية بعديد من الاختراعات ‏الكهربائية التي سُجلت باسمه دولياً وساعدتها ‏في أعمالها المنزلية، وذلك عبر شركه ‏السعيد التجارية التي أسّسها مع شقيقيه حسن ‏وسعيد، وتواصل ذلك مع شركة بادريق.‏

وعمل -رحمه الله- مع شقيقيه بإخلاصٍ في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي ‏والتجاري ‏مع الشركات الدولية الأوروبية، والفرنسية خاصة، وأسهم عبر التدريب ‏والتعليم والمعرفة ‏في مساعدة الشباب السعودي على تأسيس مؤسسات وشركات ‏ومحال تجارية في المجال التجاري ‏نفسه، حتى أصبحت رائدة ومنافسة، كما ‏للراحل إسهامات عديدة في ‏الجوانب الاجتماعية والأعمال الإنسانية الخيرية تركت له ‏بصمة في نفوس الكثيرين- ‏رحمه الله.‏

الراحل نجل الشيخ أحمد سعيد بادريق -رحمه الله- المستشار الخاص السابق ‏للمغفور ‏له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في منطقة مكة ‏المكرّمة.‏

وللشيخ سالم من الأبناء: المهندس أحمد، والمستشار هشام، والسيدتان أماني ‏ومنال سالم ‏أحمد بادريق.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:42 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:36 AM

الوسط التجاري يفقد سالم بادريق رائد جودة مستلزمات وأدوات الأسرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
23,249

فقد الوسط التجاري، مساء الجمعة الماضي، ‏رجل الأعمال الشيخ سالم أحمد سعيد ‏بادريق -رحمه الله- عميد أسرة بادريق، الذي أُديت الصلاة عليه؛ رحمة الله عليه، ‏بعد صلاة عصر يوم الإثنين 12 ‏ربيع الأول؛ الموافق 18 اكتوبر 2021م، في المسجد ‏النبوي بالمدينة المنوّرة ودُفن ‏بمقبرة البقيع.‏

‏ وبرحيله خسر الوسط الاقتصادي والتجاري السعودي والخليجي والعربي والأوروبي، ‏رائداً من رواده ممّن أسهموا في تطوير المستلزمات الأسرية وضخ الاختراعات ‏الخاصة فيها، فهو من أوائل تجار المملكة الذين شاركوا في تقديم المنتجات للبيت ‏السعودي، وفق ‏أعلى مقاييس الجودة، من مستلزمات وأدوات المنزل والمطبخ ‏واحتياجات الأسرة والهدايا الفخمة ‏التي تقدم في المناسبات، شكّلت توجهاً نوعياً ‏للأسرة السعودية في المستقبل، ومعيناً ‏للمرأة السعودية بعديد من الاختراعات ‏الكهربائية التي سُجلت باسمه دولياً وساعدتها ‏في أعمالها المنزلية، وذلك عبر شركه ‏السعيد التجارية التي أسّسها مع شقيقيه حسن ‏وسعيد، وتواصل ذلك مع شركة بادريق.‏

وعمل -رحمه الله- مع شقيقيه بإخلاصٍ في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي ‏والتجاري ‏مع الشركات الدولية الأوروبية، والفرنسية خاصة، وأسهم عبر التدريب ‏والتعليم والمعرفة ‏في مساعدة الشباب السعودي على تأسيس مؤسسات وشركات ‏ومحال تجارية في المجال التجاري ‏نفسه، حتى أصبحت رائدة ومنافسة، كما ‏للراحل إسهامات عديدة في ‏الجوانب الاجتماعية والأعمال الإنسانية الخيرية تركت له ‏بصمة في نفوس الكثيرين- ‏رحمه الله.‏

الراحل نجل الشيخ أحمد سعيد بادريق -رحمه الله- المستشار الخاص السابق ‏للمغفور ‏له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في منطقة مكة ‏المكرّمة.‏

وللشيخ سالم من الأبناء: المهندس أحمد، والمستشار هشام، والسيدتان أماني ‏ومنال سالم ‏أحمد بادريق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,032
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة