تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية السبت المقبل عرضاً مسرحياً في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك ضمن برنامج احتفالها باليوم العالمي للمسرح الذي يوافق يوم 27 مارس من كل عام. ويحمل العرض المسرحي عنوان "كما نشاء" وهو نتاج ورشة "الإنتاج المسرحي المبتكر" التي نظمها المسرح الوطني على مدى الستة أسابيع الماضية بمشاركة مسرحيين شباب في مختلف التخصصات الفنية، وتحت إشراف المخرج محمد الجراح. وتشهد الاحتفالية إلقاء كلمة "يوم المسرح العالمي" التي كتبتها هذا العام الممثلة البريطانية هيلين ميرن، والتي تضمّنت تحية تقدير لنضال مسرحيي العالم وقدرتهم على الصمود في ظل جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء الكثير من العروض المسرحية حول العالم. وكان المسرح الوطني التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية قد أجرى ورشة للمسرح المبتكر في بداية فبراير الماضي في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وشاركت فيها مواهب شابة بتخصصات متنوعة شملت التمثيل والفنون الأدائية ومصممي الديكور والإكسسوارات والملابس والإضاءة والصوت والمؤثرات، والإخراج والكتابة المسرحية، وذلك وفق مفهوم "المسرح المبتكر" الذي يطور فيه الفريق الإبداعي بأكمله عرضًا تعاونيًا من الممثلين إلى الفنيين، حيث يشارك الجميع في العملية الإبداعية.

"كما نشاء".. عرض مسرحي ينتظره مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-25 تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية السبت المقبل عرضاً مسرحياً في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك ضمن برنامج احتفالها باليوم العالمي للمسرح الذي يوافق يوم 27 مارس من كل عام.



ويحمل العرض المسرحي عنوان "كما نشاء" وهو نتاج ورشة "الإنتاج المسرحي المبتكر" التي نظمها المسرح الوطني على مدى الستة أسابيع الماضية بمشاركة مسرحيين شباب في مختلف التخصصات الفنية، وتحت إشراف المخرج محمد الجراح.



وتشهد الاحتفالية إلقاء كلمة "يوم المسرح العالمي" التي كتبتها هذا العام الممثلة البريطانية هيلين ميرن، والتي تضمّنت تحية تقدير لنضال مسرحيي العالم وقدرتهم على الصمود في ظل جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء الكثير من العروض المسرحية حول العالم.



وكان المسرح الوطني التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية قد أجرى ورشة للمسرح المبتكر في بداية فبراير الماضي في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وشاركت فيها مواهب شابة بتخصصات متنوعة شملت التمثيل والفنون الأدائية ومصممي الديكور والإكسسوارات والملابس والإضاءة والصوت والمؤثرات، والإخراج والكتابة المسرحية، وذلك وفق مفهوم "المسرح المبتكر" الذي يطور فيه الفريق الإبداعي بأكمله عرضًا تعاونيًا من الممثلين إلى الفنيين، حيث يشارك الجميع في العملية الإبداعية.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 05:01 PM

"كما نشاء".. عرض مسرحي ينتظره مركز الملك فهد الثقافي بالرياض السبت المقبل احتفالها باليوم العالمي للمسرح





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تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية السبت المقبل عرضاً مسرحياً في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك ضمن برنامج احتفالها باليوم العالمي للمسرح الذي يوافق يوم 27 مارس من كل عام.



ويحمل العرض المسرحي عنوان "كما نشاء" وهو نتاج ورشة "الإنتاج المسرحي المبتكر" التي نظمها المسرح الوطني على مدى الستة أسابيع الماضية بمشاركة مسرحيين شباب في مختلف التخصصات الفنية، وتحت إشراف المخرج محمد الجراح.



وتشهد الاحتفالية إلقاء كلمة "يوم المسرح العالمي" التي كتبتها هذا العام الممثلة البريطانية هيلين ميرن، والتي تضمّنت تحية تقدير لنضال مسرحيي العالم وقدرتهم على الصمود في ظل جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء الكثير من العروض المسرحية حول العالم.



وكان المسرح الوطني التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية قد أجرى ورشة للمسرح المبتكر في بداية فبراير الماضي في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وشاركت فيها مواهب شابة بتخصصات متنوعة شملت التمثيل والفنون الأدائية ومصممي الديكور والإكسسوارات والملابس والإضاءة والصوت والمؤثرات، والإخراج والكتابة المسرحية، وذلك وفق مفهوم "المسرح المبتكر" الذي يطور فيه الفريق الإبداعي بأكمله عرضًا تعاونيًا من الممثلين إلى الفنيين، حيث يشارك الجميع في العملية الإبداعية.