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"مدني مكة" يحذر من أمطار غزيرة وسيول على 9 محافظات حتى الأربعاء المقبل

أهاب بالجميع اتباع إرشادات السلامة خلال التنزه والابتعاد عن الأجسام المتحركة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، حيث يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، أضم، ميسان، الليث، القنفذة، الموية، الخرمة، وذلك اعتباراً من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البرد تجري على إثرها السيول مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات الجوية المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الدفاع المدني بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة والتي قد تمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.


مكة المكرمة الدفاع المدني أمطار السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذر من أمطار غزيرة وسيول على 9 محافظات حتى الأربعاء المقبل
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، حيث يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، أضم، ميسان، الليث، القنفذة، الموية، الخرمة، وذلك اعتباراً من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البرد تجري على إثرها السيول مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات الجوية المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الدفاع المدني بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة والتي قد تمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.


02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:09 PM

"مدني مكة" يحذر من أمطار غزيرة وسيول على 9 محافظات حتى الأربعاء المقبل

أهاب بالجميع اتباع إرشادات السلامة خلال التنزه والابتعاد عن الأجسام المتحركة

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
4
11,692

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول، حيث يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، أضم، ميسان، الليث، القنفذة، الموية، الخرمة، وذلك اعتباراً من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البرد تجري على إثرها السيول مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات الجوية المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الدفاع المدني بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة والتي قد تمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.


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