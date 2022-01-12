وزير الرياضة يرحب بالفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني

تحتضنها العاصمة السعودية وبمشاركة 4 فرق

رحب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تحتضنها السعودية، وتحديداً في العاصمة الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري.

وقال "الفيصل"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدنا اليوم استضافة السوبر الإسباني بالرياض.. أرحب بالفرق المشاركة وكل التوفيق لتقديم بطولة يستمتع بها الجميع".

وتنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني 2022، التي تحتضنها المملكة للمرة الثانية بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني ووصيفه ريال مدريد، وبرشلونة بطل كأس الملك، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية المختلفة؛ تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة".