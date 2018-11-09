بالفيديو.. فلسطينيون يرشقون موكب السفير القطري بالحجارة في غزة

رشق متظاهرون فلسطينيون موكب السفير القطري محمد العمادي بالحجارة خلال زيارته مخيم العودة شرقي قطاع غزة اليوم الجمعة، حسب مقطع مصوَّر، بثه موقع "سكاي نيوز عربية".

ووصل العمادي المخيم للمشاركة في مسيرات العودة. وقال شهود عيان إن أضرارًا لحقت بمركبة العمادي الخاصة؛ الأمر الذي دفع الوفد القطري لمغادرة المكان على الفور.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن العمادي وصل عصر الجمعة إلى خيمة مسيرة العودة شرقي القطاع، وعقب نزوله من السيارة رشقه متظاهرون في المكان بالحجارة؛ ما اضطره إلى مغادرة المكان على الفور.

وألقت قوات الأمن التابعة لحركة حماس القبض على عدد من الشبان الذين رشقوا الحجارة.

وهي المرة الثانية التي يتعرض لها موكب العمادي إلى احتجاج من هذا النوع على يد فلسطينيين خلال زياراته إلى قطاع غزة.

ويتزامن رشق العمادي بالحجارة هذه المرة مع جملة من التطورات، أبرزها الأموال التي أُدخلت أمس في سيارته إلى غزة، المخصصة فقط لموظفي حركة حماس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن السفير أدخل 15 مليون دولار لحركة حماس عبر (إسرائيل) أمس الخميس.

ويقول بعض المراقبين إن هذا الاحتجاج من الفلسطينيين يأتي غضبًا من تخصيص الأموال القطرية لحماس فقط بعيدًا عن مختلف الشرائح المجتمعية الأخرى في قطاع غزة الذي يعاني فقرًا مدقعًا، وانهيارًا اقتصاديًّا وإنسانيًّا غير مسبوق.