"وزارة الاتصالات" تدعو متقدمي وظائف بند الأجور والمستخدمين للمقابلة

قالت: بحسب اليوم والوقت والمكان المحدد لكل مرشح وفقًا للتفاصيل

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرشحين المتقدمين للشواغر الوظيفية على لائحتي بند الأجور والمستخدمين والمعلن عنها سابقًا لإجراء المقابلة الشخصية، حسب اليوم والوقت والمكان المحدد، لكل مرشح حسب التفاصيل.



وأكدت الوزارة ضرورة اصطحابهم السيرة الذاتية للمرشح "نسخة محدّثة"، وأصل الهوية الوطنية، وأصل رخصة القيادة سارية المفعول للرجال، وصورة المؤهل العلمي "الثانوية العامة فما دون" وأصل المؤهل للمطابقة.



وقالت: من لم يَحضر المقابلة الشخصية أو لم يُحضر أصول الوثائق لن يتم النظر في طلبه وسيعتبر ذلك عدولًا منه في الترشح على الوظيفة.



وأضافت: الحضور لإجراء المقابلة الشخصية هو للمفاضلة بين المرشحين ولا يعد قبولًا نهائيًا، ومقر المقابلة الشخصية هو مقر الوزارة بحي النخيل مجمع الرائدة المدينة الرقمية بوابة رقم (1)، مشيرة إلى أن أوقات المقابلة الشخصية من الساعة 9:00ص وحتى الساعة 1:00م.

وأشارت الوزارة إلى أنه للاطلاع على الأسماء المرشحة، يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني .