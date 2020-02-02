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إجلاء رعايا 30 بلدًا أوروبيًّا من معقل "كورونا"

فرنسا أودعت 65 مواطنًا الحجر الصحي

أظهرت لقطات، بثتها قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، وصول طائرة، تقلُّ 250 فرنسيًّا وأوروبيًّا، قادمة من مدينة ووهان الصينية (معقل فيروس كورونا) إلى قاعدة جوية عسكرية في إيستر جنوب فرنسا اليوم (الأحد).

وأوضح أدريان تاكي، وزير الدولة لشؤون حماية الطفل، للصحفيين أنه سيجري وضع نحو 65 فرنسيًّا في الحجر الصحي، سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد، أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس أون بروفانس، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الطائرة تقلُّ مواطني 30 بلدًا.

وأضاف بأن المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.

فيروس كورونا الجديد مدينة ووهان الصينية

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إجلاء رعايا 30 بلدًا أوروبيًّا من معقل "كورونا"
سبق

أظهرت لقطات، بثتها قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، وصول طائرة، تقلُّ 250 فرنسيًّا وأوروبيًّا، قادمة من مدينة ووهان الصينية (معقل فيروس كورونا) إلى قاعدة جوية عسكرية في إيستر جنوب فرنسا اليوم (الأحد).

وأوضح أدريان تاكي، وزير الدولة لشؤون حماية الطفل، للصحفيين أنه سيجري وضع نحو 65 فرنسيًّا في الحجر الصحي، سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد، أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس أون بروفانس، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الطائرة تقلُّ مواطني 30 بلدًا.

وأضاف بأن المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:13 PM

إجلاء رعايا 30 بلدًا أوروبيًّا من معقل "كورونا"

فرنسا أودعت 65 مواطنًا الحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت لقطات، بثتها قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، وصول طائرة، تقلُّ 250 فرنسيًّا وأوروبيًّا، قادمة من مدينة ووهان الصينية (معقل فيروس كورونا) إلى قاعدة جوية عسكرية في إيستر جنوب فرنسا اليوم (الأحد).

وأوضح أدريان تاكي، وزير الدولة لشؤون حماية الطفل، للصحفيين أنه سيجري وضع نحو 65 فرنسيًّا في الحجر الصحي، سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد، أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس أون بروفانس، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الطائرة تقلُّ مواطني 30 بلدًا.

وأضاف بأن المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.

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