النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1775 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1402 إصابة

"المنصوري" يؤطر لـ 3 رسائل إماراتية للعالم: مسارنا واحد شعاره"رفاه الإنسان"

وصف إنجازات بلاده الأخيرة في مجالات الفضاء والطاقة والصحة بـ"حالة فريدة"

وصف الكاتب الإماراتي والخبير في الإعلام والتكنولوجيا الحديثة منصور المنصوري الإنجازات الإماراتية الأخيرة في مجالات الفضاء والطاقة والصحة بانها حالة فريدة من تكامل الاستراتيجيات، التي تصبُّ في مسار واحد، وهو مسار رفاه الإنسان، وجودة حياته، وحماية مستقبله.

واضاف "المنصوري": هذا الأمر يؤكد صواب تفكير وحكمة القيادة التي رأت أن الاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات والمعارف، الرهان الرابح لضمان استمرارية التقدم والتطور، بشكل يعزز من قوة الدولة ومكانتها.

وتابع: الإمارات وخلال فترة وجيزة أرسلت 3 رسائل للعالم، تؤكد فيها أن استراتيجيتها المستقبلية تسير بثبات، فبإطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، إلى دخول عالم البحث عن اللقاحات وانتهاء بتشغيل محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية تسير الدولة في إطار منظومة متكاملة.. هذه المنظومة بنظرتها الشمولية تسعى إلى إيجاد حلول علمية للتحديات، التي فرضتها تطورات العصر.

وزاد المنصوري: إن استكشاف المريخ يعد فرصة للإسهام الفعلي مع الدول المتقدمة مثل الصين وأمريكا، للحصول على معلومات قيّمة عن كوكب آخر في النظام الشمسي، بشكل يوفر معلومات مهمة حول آليات مواجهة مشكلات الأرض، مثل: الاحتباس الحراري والتصحر والمشكلات البيئية وغيرها، والتركيز على الطاقة النظيفة والتي تعتبر محطة براكة جزءاً منه، ما يُسرِّع من عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجية أكبر للطاقة المتجددة بهدف الحفاظ على البيئة والإنسان.

وحول الإنجاز الإماراتي في المجال الصحي قال المنصوري: بجانب ذلك يشكل الدخول إلى مجال اللقاحات تدخلاً صحيّاً لحماية الملايين من الأرواح، وبهذه المشاريع الاستراتيجية تبرز تكاملية استراتيجية الإمارات الهادفة بشكل رئيسي إلى رفاه الإنسان وضمان جودة حياته.

وأضاف: اليوم، ونحن نعيش على وقع تداعيات تفشي فيروس كورونا، أرسلت الإمارات رسائل أمل إلى العالم حول منطقتنا، التي لطالما نُظِر إليها كبؤرة للنزاعات والأزمات المتتالية.. رسائل تعزز من ثقة الشباب العربي بذاته وبقدرته على تجاوز التحديات، والخوض في غمار المساهمة الفعلية في تقدم الحياة ورفاه البشر، فالاستثمار في الإنسان هو الخيار الوحيد لأي أمة تريد النهوض والمشاركة في رسم مستقبل العالم.

واختتم المنصوري بقوله: رسائل الإمارات تلك تدور في فلك رؤية واحدة، وهي تحسين جودة الحياة لجيل الحاضر وأجيال المستقبل، فالإمارات دولة فتيّة زمنياً إلا أنها وضعت الأسس التي تكفل لها الجاهزية للتعامل مع الغد وتطوراته، فرغم أنها بدأت بحصاد نتائج نجاحاتها في العديد من المجالات، إلا أن هذه النجاحات فتحت أمامها آفاقاً أوسع للسير في مضمار سباق التميز، ذلك أن التقدم طريق لا متناهٍ، كلما انتهت مرحلة فُتحت مراحل جديدة وعديدة.

الكاتب الإماراتي منصور المنصوري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المنصوري" يؤطر لـ 3 رسائل إماراتية للعالم: مسارنا واحد شعاره"رفاه الإنسان"
سبق

وصف الكاتب الإماراتي والخبير في الإعلام والتكنولوجيا الحديثة منصور المنصوري الإنجازات الإماراتية الأخيرة في مجالات الفضاء والطاقة والصحة بانها حالة فريدة من تكامل الاستراتيجيات، التي تصبُّ في مسار واحد، وهو مسار رفاه الإنسان، وجودة حياته، وحماية مستقبله.

واضاف "المنصوري": هذا الأمر يؤكد صواب تفكير وحكمة القيادة التي رأت أن الاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات والمعارف، الرهان الرابح لضمان استمرارية التقدم والتطور، بشكل يعزز من قوة الدولة ومكانتها.

وتابع: الإمارات وخلال فترة وجيزة أرسلت 3 رسائل للعالم، تؤكد فيها أن استراتيجيتها المستقبلية تسير بثبات، فبإطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، إلى دخول عالم البحث عن اللقاحات وانتهاء بتشغيل محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية تسير الدولة في إطار منظومة متكاملة.. هذه المنظومة بنظرتها الشمولية تسعى إلى إيجاد حلول علمية للتحديات، التي فرضتها تطورات العصر.

وزاد المنصوري: إن استكشاف المريخ يعد فرصة للإسهام الفعلي مع الدول المتقدمة مثل الصين وأمريكا، للحصول على معلومات قيّمة عن كوكب آخر في النظام الشمسي، بشكل يوفر معلومات مهمة حول آليات مواجهة مشكلات الأرض، مثل: الاحتباس الحراري والتصحر والمشكلات البيئية وغيرها، والتركيز على الطاقة النظيفة والتي تعتبر محطة براكة جزءاً منه، ما يُسرِّع من عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجية أكبر للطاقة المتجددة بهدف الحفاظ على البيئة والإنسان.

وحول الإنجاز الإماراتي في المجال الصحي قال المنصوري: بجانب ذلك يشكل الدخول إلى مجال اللقاحات تدخلاً صحيّاً لحماية الملايين من الأرواح، وبهذه المشاريع الاستراتيجية تبرز تكاملية استراتيجية الإمارات الهادفة بشكل رئيسي إلى رفاه الإنسان وضمان جودة حياته.

وأضاف: اليوم، ونحن نعيش على وقع تداعيات تفشي فيروس كورونا، أرسلت الإمارات رسائل أمل إلى العالم حول منطقتنا، التي لطالما نُظِر إليها كبؤرة للنزاعات والأزمات المتتالية.. رسائل تعزز من ثقة الشباب العربي بذاته وبقدرته على تجاوز التحديات، والخوض في غمار المساهمة الفعلية في تقدم الحياة ورفاه البشر، فالاستثمار في الإنسان هو الخيار الوحيد لأي أمة تريد النهوض والمشاركة في رسم مستقبل العالم.

واختتم المنصوري بقوله: رسائل الإمارات تلك تدور في فلك رؤية واحدة، وهي تحسين جودة الحياة لجيل الحاضر وأجيال المستقبل، فالإمارات دولة فتيّة زمنياً إلا أنها وضعت الأسس التي تكفل لها الجاهزية للتعامل مع الغد وتطوراته، فرغم أنها بدأت بحصاد نتائج نجاحاتها في العديد من المجالات، إلا أن هذه النجاحات فتحت أمامها آفاقاً أوسع للسير في مضمار سباق التميز، ذلك أن التقدم طريق لا متناهٍ، كلما انتهت مرحلة فُتحت مراحل جديدة وعديدة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
02:59 PM

"المنصوري" يؤطر لـ 3 رسائل إماراتية للعالم: مسارنا واحد شعاره"رفاه الإنسان"

وصف إنجازات بلاده الأخيرة في مجالات الفضاء والطاقة والصحة بـ"حالة فريدة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,007

وصف الكاتب الإماراتي والخبير في الإعلام والتكنولوجيا الحديثة منصور المنصوري الإنجازات الإماراتية الأخيرة في مجالات الفضاء والطاقة والصحة بانها حالة فريدة من تكامل الاستراتيجيات، التي تصبُّ في مسار واحد، وهو مسار رفاه الإنسان، وجودة حياته، وحماية مستقبله.

واضاف "المنصوري": هذا الأمر يؤكد صواب تفكير وحكمة القيادة التي رأت أن الاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات والمعارف، الرهان الرابح لضمان استمرارية التقدم والتطور، بشكل يعزز من قوة الدولة ومكانتها.

وتابع: الإمارات وخلال فترة وجيزة أرسلت 3 رسائل للعالم، تؤكد فيها أن استراتيجيتها المستقبلية تسير بثبات، فبإطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، إلى دخول عالم البحث عن اللقاحات وانتهاء بتشغيل محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية تسير الدولة في إطار منظومة متكاملة.. هذه المنظومة بنظرتها الشمولية تسعى إلى إيجاد حلول علمية للتحديات، التي فرضتها تطورات العصر.

وزاد المنصوري: إن استكشاف المريخ يعد فرصة للإسهام الفعلي مع الدول المتقدمة مثل الصين وأمريكا، للحصول على معلومات قيّمة عن كوكب آخر في النظام الشمسي، بشكل يوفر معلومات مهمة حول آليات مواجهة مشكلات الأرض، مثل: الاحتباس الحراري والتصحر والمشكلات البيئية وغيرها، والتركيز على الطاقة النظيفة والتي تعتبر محطة براكة جزءاً منه، ما يُسرِّع من عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجية أكبر للطاقة المتجددة بهدف الحفاظ على البيئة والإنسان.

وحول الإنجاز الإماراتي في المجال الصحي قال المنصوري: بجانب ذلك يشكل الدخول إلى مجال اللقاحات تدخلاً صحيّاً لحماية الملايين من الأرواح، وبهذه المشاريع الاستراتيجية تبرز تكاملية استراتيجية الإمارات الهادفة بشكل رئيسي إلى رفاه الإنسان وضمان جودة حياته.

وأضاف: اليوم، ونحن نعيش على وقع تداعيات تفشي فيروس كورونا، أرسلت الإمارات رسائل أمل إلى العالم حول منطقتنا، التي لطالما نُظِر إليها كبؤرة للنزاعات والأزمات المتتالية.. رسائل تعزز من ثقة الشباب العربي بذاته وبقدرته على تجاوز التحديات، والخوض في غمار المساهمة الفعلية في تقدم الحياة ورفاه البشر، فالاستثمار في الإنسان هو الخيار الوحيد لأي أمة تريد النهوض والمشاركة في رسم مستقبل العالم.

واختتم المنصوري بقوله: رسائل الإمارات تلك تدور في فلك رؤية واحدة، وهي تحسين جودة الحياة لجيل الحاضر وأجيال المستقبل، فالإمارات دولة فتيّة زمنياً إلا أنها وضعت الأسس التي تكفل لها الجاهزية للتعامل مع الغد وتطوراته، فرغم أنها بدأت بحصاد نتائج نجاحاتها في العديد من المجالات، إلا أن هذه النجاحات فتحت أمامها آفاقاً أوسع للسير في مضمار سباق التميز، ذلك أن التقدم طريق لا متناهٍ، كلما انتهت مرحلة فُتحت مراحل جديدة وعديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,698
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,933
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,425

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة