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ذوو شهداء السودان ضيوف الملك للحج: أمنية ساورت نفوسنا وتحققت

رفعوا التهنئة مقرونة بصادق الدعاء للمملكة لنجاح الموسم أمنياً وتنظيمياً

ثمّن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من عموم الشعب السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم، وإعادة الأمل لدعم الشرعية باليمن، استضافتهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن البرنامج الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوّهين بهذه الاستضافة الكريمة التي حقّقت لهم أمنية كانت تساور نفوسهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب إتمامهم فريضة الحج، مؤكدين أن الاستضافة تعبّر عمّا يكنّه خادم الحرمين الشريفين من تقدير لتضحيات أبطال السودان في الدفاع عن أشقائهم في اليمن ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي انتهكت كل القيم والقوانين الدولية.

وأضافوا، أن التوجيه الكريم باستضافة (500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية والدعم المنقطع النظير من المملكة بلد العطاء، مشيدين بما قدّم لهم من خدمات متكاملة من اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية من حين قدومهم المملكة حتى مغادرتهم المدينة المنوّرة، سائلين -المولى القدير- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يبارك في عمرهما جزاء رعايتهما وخدمتهما للإسلام والمسلمين.

كما رفعوا التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للمملكة قيادة وشعباً بمناسبة نجاح موسم الحج، وما تحقّق فيه من منجزات على المستويين الأمني والتنظيمي، مبينين أن هذه النجاحات هي من توفيق الله لهذه البلاد المباركة التي شرّفها الله برعاية وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمّار والزوّار ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة بتسخير الموارد والطاقات المادية والبشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين -المولى القدير- أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يحفظهما من كل سوءٍ ومكروه.

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ذوو شهداء السودان ضيوف الملك للحج: أمنية ساورت نفوسنا وتحققت
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ثمّن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من عموم الشعب السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم، وإعادة الأمل لدعم الشرعية باليمن، استضافتهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن البرنامج الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوّهين بهذه الاستضافة الكريمة التي حقّقت لهم أمنية كانت تساور نفوسهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب إتمامهم فريضة الحج، مؤكدين أن الاستضافة تعبّر عمّا يكنّه خادم الحرمين الشريفين من تقدير لتضحيات أبطال السودان في الدفاع عن أشقائهم في اليمن ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي انتهكت كل القيم والقوانين الدولية.

وأضافوا، أن التوجيه الكريم باستضافة (500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية والدعم المنقطع النظير من المملكة بلد العطاء، مشيدين بما قدّم لهم من خدمات متكاملة من اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية من حين قدومهم المملكة حتى مغادرتهم المدينة المنوّرة، سائلين -المولى القدير- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يبارك في عمرهما جزاء رعايتهما وخدمتهما للإسلام والمسلمين.

كما رفعوا التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للمملكة قيادة وشعباً بمناسبة نجاح موسم الحج، وما تحقّق فيه من منجزات على المستويين الأمني والتنظيمي، مبينين أن هذه النجاحات هي من توفيق الله لهذه البلاد المباركة التي شرّفها الله برعاية وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمّار والزوّار ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة بتسخير الموارد والطاقات المادية والبشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين -المولى القدير- أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يحفظهما من كل سوءٍ ومكروه.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:51 PM

ذوو شهداء السودان ضيوف الملك للحج: أمنية ساورت نفوسنا وتحققت

رفعوا التهنئة مقرونة بصادق الدعاء للمملكة لنجاح الموسم أمنياً وتنظيمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من عموم الشعب السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم، وإعادة الأمل لدعم الشرعية باليمن، استضافتهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن البرنامج الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوّهين بهذه الاستضافة الكريمة التي حقّقت لهم أمنية كانت تساور نفوسهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب إتمامهم فريضة الحج، مؤكدين أن الاستضافة تعبّر عمّا يكنّه خادم الحرمين الشريفين من تقدير لتضحيات أبطال السودان في الدفاع عن أشقائهم في اليمن ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي انتهكت كل القيم والقوانين الدولية.

وأضافوا، أن التوجيه الكريم باستضافة (500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية والدعم المنقطع النظير من المملكة بلد العطاء، مشيدين بما قدّم لهم من خدمات متكاملة من اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية من حين قدومهم المملكة حتى مغادرتهم المدينة المنوّرة، سائلين -المولى القدير- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يبارك في عمرهما جزاء رعايتهما وخدمتهما للإسلام والمسلمين.

كما رفعوا التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للمملكة قيادة وشعباً بمناسبة نجاح موسم الحج، وما تحقّق فيه من منجزات على المستويين الأمني والتنظيمي، مبينين أن هذه النجاحات هي من توفيق الله لهذه البلاد المباركة التي شرّفها الله برعاية وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمّار والزوّار ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة بتسخير الموارد والطاقات المادية والبشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين -المولى القدير- أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يحفظهما من كل سوءٍ ومكروه.

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