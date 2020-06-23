"غرفة السياحة المصرية" تؤكد تأييدها لقرار السعودية بشأن تنظيم الحج هذا العام

"الشاعر": قرار حكومة خادم الحرمين جاء لضمان سلامة الملايين من المسلمين

أكدت غرفة شركات السياحة المصرية تأييدها التام لقرار السعودية إقامة حج هذا العام 1441 هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية، فضلاً عن دعمها لقرار السعودية لما يتضمنه من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وتفصيلاً، أوضح مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر في بيان له، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين إقامة الحج جاء لضمان سلامة أرواح الملايين من المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام. منوهًا بحرص السعودية كعادتها دائمًا على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأضاف البيان بأن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية يدرك تمامًا ما تقوم به السعودية بتجهيزاتها كافة طوال تاريخها لخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، ويثق بأنها ستعود للقيام بهذا الدور على أكمل وجه فور انتهاء جائحة كورونا.

وأعرب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية عن ثقته بأن قرار السعودية لم يأتِ من فراغ، وإنما وفق التقارير الصادرة عن الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها. مطالبًا جميع المسلمين حول العالم بدعم ومساندة قرار السعودية، والدعاء لله -عز وجل- أن يزيح عن العالم أجمع الغمة الحالية بتلك الجائحة؛ ليعود تدفق أفواج الحجيج والمعتمرين من جديد على الحرمين الشريفين، وفي أقرب وقت.