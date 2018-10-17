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فيديو سطو مسلح .. اللص قبّل رأس عجوز وطمأنها: "لا أريد مالك يا سيدتي"

أثناء سرقة صيدلية في البرازيل

خوفًا من أن يؤذيها، عرضت امرأة عجوز في شمال شرق البرازيل أن تقدم ما تحمله من مال للص مسلح، لكن اللص أخبرها بأنه لا يحتاج إلى نقودها، وبدلاً من ذلك طبع قبلة على رأسها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في شمال البرازيل، اللص الذي كان يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريكه بالسرقة تحت تهديد السلاح.

وخلال عملية السرقة التي جرت الثلاثاء، تحدثت المسنة الضعيفة التي تعيش في منزل مجاور للصيدلية، إلى اللص، وعرضت عليه أن يأخذ مالها أيضًا، إلا أن السارق المسلح، ربت على كتفها في محاولة لتهدئتها، ثم قبّل جبينها.

وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا لموقع "جي 1" الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا إلى الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق.

وأضاف ألميدا أن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلاً من ذلك قبلها، وطمأنها قائلاً: "لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك".

وسطا اللصان على مبلغ يعادل 240 دولارًا، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

وبعد السرقة، انتشر رجال الشرطة في الحي بحثًا عن المشتبه بهما دون أن ينجحوا بذلك، فيما لا يزال اللصان طليقين.

سطو مسلح البرازيل

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فيديو سطو مسلح .. اللص قبّل رأس عجوز وطمأنها: "لا أريد مالك يا سيدتي"
سبق

خوفًا من أن يؤذيها، عرضت امرأة عجوز في شمال شرق البرازيل أن تقدم ما تحمله من مال للص مسلح، لكن اللص أخبرها بأنه لا يحتاج إلى نقودها، وبدلاً من ذلك طبع قبلة على رأسها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في شمال البرازيل، اللص الذي كان يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريكه بالسرقة تحت تهديد السلاح.

وخلال عملية السرقة التي جرت الثلاثاء، تحدثت المسنة الضعيفة التي تعيش في منزل مجاور للصيدلية، إلى اللص، وعرضت عليه أن يأخذ مالها أيضًا، إلا أن السارق المسلح، ربت على كتفها في محاولة لتهدئتها، ثم قبّل جبينها.

وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا لموقع "جي 1" الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا إلى الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق.

وأضاف ألميدا أن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلاً من ذلك قبلها، وطمأنها قائلاً: "لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك".

وسطا اللصان على مبلغ يعادل 240 دولارًا، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

وبعد السرقة، انتشر رجال الشرطة في الحي بحثًا عن المشتبه بهما دون أن ينجحوا بذلك، فيما لا يزال اللصان طليقين.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:23 PM

فيديو سطو مسلح .. اللص قبّل رأس عجوز وطمأنها: "لا أريد مالك يا سيدتي"

أثناء سرقة صيدلية في البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,840

خوفًا من أن يؤذيها، عرضت امرأة عجوز في شمال شرق البرازيل أن تقدم ما تحمله من مال للص مسلح، لكن اللص أخبرها بأنه لا يحتاج إلى نقودها، وبدلاً من ذلك طبع قبلة على رأسها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في شمال البرازيل، اللص الذي كان يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريكه بالسرقة تحت تهديد السلاح.

وخلال عملية السرقة التي جرت الثلاثاء، تحدثت المسنة الضعيفة التي تعيش في منزل مجاور للصيدلية، إلى اللص، وعرضت عليه أن يأخذ مالها أيضًا، إلا أن السارق المسلح، ربت على كتفها في محاولة لتهدئتها، ثم قبّل جبينها.

وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا لموقع "جي 1" الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا إلى الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق.

وأضاف ألميدا أن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلاً من ذلك قبلها، وطمأنها قائلاً: "لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك".

وسطا اللصان على مبلغ يعادل 240 دولارًا، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

وبعد السرقة، انتشر رجال الشرطة في الحي بحثًا عن المشتبه بهما دون أن ينجحوا بذلك، فيما لا يزال اللصان طليقين.

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