النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوهيبي" يبحث مع قادة "تعليم الرياض" تجهيزات العام الدراسي

طالب الجميع ببذل مزيد من الجهود وناقش آلية توزيع المقررات

ترّأس مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أمس، اجتماعاً ضمّ جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم؛ للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع شهر المحرم المقبل.

في بداية الاجتماع قدّم الوهيبي؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، بعيد الأضحى المبارك، ونجاح خطة الحج لهذا العام.

بعد ذلك انطلق الاجتماع الذي تمّت خلاله مناقشة استكمال أعمال الطفولة المبكرة، ومتابعة إجراءات صرف الكتب الدراسية للمدارس.

وأكّد الوهيبي؛ ضرورة وصول الكتب للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، أيضاً استعرض الاجتماع خطة الإدارة في استيعاب قبول الطلاب والطالبات في المدارس، والتأكّد من انسيابية القبول من خلال تشكيل اللجان للقبول في المكاتب وإدارة الاختبارات والقبول، ومتابعة صيانة المدارس والحالات الطارئة لمعالجتها مباشرة.

واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات قبل انطلاقة العام الدراسي، ومنها البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد من خلال إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات".

وأثنى الوهيبي؛ على الجهود المبذولة من منسوبي الإدارة مهيباً بالجميع ببذل مزيدٍ من الجهود لضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوهيبي" يبحث مع قادة "تعليم الرياض" تجهيزات العام الدراسي
سبق

ترّأس مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أمس، اجتماعاً ضمّ جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم؛ للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع شهر المحرم المقبل.

في بداية الاجتماع قدّم الوهيبي؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، بعيد الأضحى المبارك، ونجاح خطة الحج لهذا العام.

بعد ذلك انطلق الاجتماع الذي تمّت خلاله مناقشة استكمال أعمال الطفولة المبكرة، ومتابعة إجراءات صرف الكتب الدراسية للمدارس.

وأكّد الوهيبي؛ ضرورة وصول الكتب للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، أيضاً استعرض الاجتماع خطة الإدارة في استيعاب قبول الطلاب والطالبات في المدارس، والتأكّد من انسيابية القبول من خلال تشكيل اللجان للقبول في المكاتب وإدارة الاختبارات والقبول، ومتابعة صيانة المدارس والحالات الطارئة لمعالجتها مباشرة.

واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات قبل انطلاقة العام الدراسي، ومنها البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد من خلال إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات".

وأثنى الوهيبي؛ على الجهود المبذولة من منسوبي الإدارة مهيباً بالجميع ببذل مزيدٍ من الجهود لضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
11:07 AM

"الوهيبي" يبحث مع قادة "تعليم الرياض" تجهيزات العام الدراسي

طالب الجميع ببذل مزيد من الجهود وناقش آلية توزيع المقررات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
257

ترّأس مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أمس، اجتماعاً ضمّ جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم؛ للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع شهر المحرم المقبل.

في بداية الاجتماع قدّم الوهيبي؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، بعيد الأضحى المبارك، ونجاح خطة الحج لهذا العام.

بعد ذلك انطلق الاجتماع الذي تمّت خلاله مناقشة استكمال أعمال الطفولة المبكرة، ومتابعة إجراءات صرف الكتب الدراسية للمدارس.

وأكّد الوهيبي؛ ضرورة وصول الكتب للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، أيضاً استعرض الاجتماع خطة الإدارة في استيعاب قبول الطلاب والطالبات في المدارس، والتأكّد من انسيابية القبول من خلال تشكيل اللجان للقبول في المكاتب وإدارة الاختبارات والقبول، ومتابعة صيانة المدارس والحالات الطارئة لمعالجتها مباشرة.

واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات قبل انطلاقة العام الدراسي، ومنها البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد من خلال إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات".

وأثنى الوهيبي؛ على الجهود المبذولة من منسوبي الإدارة مهيباً بالجميع ببذل مزيدٍ من الجهود لضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,093
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,941
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,891
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,072

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة