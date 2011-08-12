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إخلاء 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى بـ"صفا" جدة و"المدني" يسيطر

تماس كهربائي وراء الحريق

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة مساء اليوم، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ أخلت ١٢ شخصًا ما بين نساء وأطفال ورجل من داخل البناية دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

وأضاف أن فرق التحقيق توصلت إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، واتضح أن تماسًا كهربائيًا كان خلف اندلاع الحريق الذي تسبب في اشتعال النار بإحدى الغرف بشقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق.

وأشار إلى أن رجلاً ممن تم إخلاؤهم تعرض لحروق بسيطة وتلقى العلاج من قِبل الهلال الأحمر في موقع الحادث، فيما تمكنت فرق الإطفاء من الوصول إلى نقطة اللهب وإخماده وتهوية أروقة الشقة من الأدخنة المتصاعدة والتأكد من عدم وجود أي أشخاص خلاف من تم إخلاؤهم عن طريق فرق الإنقاذ.

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إخلاء 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى بـ"صفا" جدة و"المدني" يسيطر
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة مساء اليوم، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ أخلت ١٢ شخصًا ما بين نساء وأطفال ورجل من داخل البناية دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

وأضاف أن فرق التحقيق توصلت إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، واتضح أن تماسًا كهربائيًا كان خلف اندلاع الحريق الذي تسبب في اشتعال النار بإحدى الغرف بشقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق.

وأشار إلى أن رجلاً ممن تم إخلاؤهم تعرض لحروق بسيطة وتلقى العلاج من قِبل الهلال الأحمر في موقع الحادث، فيما تمكنت فرق الإطفاء من الوصول إلى نقطة اللهب وإخماده وتهوية أروقة الشقة من الأدخنة المتصاعدة والتأكد من عدم وجود أي أشخاص خلاف من تم إخلاؤهم عن طريق فرق الإنقاذ.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:03 AM

إخلاء 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى بـ"صفا" جدة و"المدني" يسيطر

تماس كهربائي وراء الحريق

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,698

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة مساء اليوم، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ أخلت ١٢ شخصًا ما بين نساء وأطفال ورجل من داخل البناية دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

وأضاف أن فرق التحقيق توصلت إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، واتضح أن تماسًا كهربائيًا كان خلف اندلاع الحريق الذي تسبب في اشتعال النار بإحدى الغرف بشقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق.

وأشار إلى أن رجلاً ممن تم إخلاؤهم تعرض لحروق بسيطة وتلقى العلاج من قِبل الهلال الأحمر في موقع الحادث، فيما تمكنت فرق الإطفاء من الوصول إلى نقطة اللهب وإخماده وتهوية أروقة الشقة من الأدخنة المتصاعدة والتأكد من عدم وجود أي أشخاص خلاف من تم إخلاؤهم عن طريق فرق الإنقاذ.

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