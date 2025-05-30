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شاهد.. أمانة الرياض تتلف 930 كجم "كبدة" مجهولة المصدر بسكن عمالة

أغلقت موقعَيْن بالشميسي يُستخدمان للتخزين وسط بيئة غير صحية

أتلفت أمانة منطقة الرياض كمية كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر، تم تخزينها في سكن عمالة بحي الشميسي.

وتفصيلاً، أكدت أمانة الرياض أن إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، بمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، أغلقت موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي، يُستخدمان لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لهما، وتم إتلاف ٩٣٠ كجم مجهولة المصدر.

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شاهد.. أمانة الرياض تتلف 930 كجم "كبدة" مجهولة المصدر بسكن عمالة
سبق

أتلفت أمانة منطقة الرياض كمية كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر، تم تخزينها في سكن عمالة بحي الشميسي.

وتفصيلاً، أكدت أمانة الرياض أن إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، بمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، أغلقت موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي، يُستخدمان لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لهما، وتم إتلاف ٩٣٠ كجم مجهولة المصدر.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:18 PM

شاهد.. أمانة الرياض تتلف 930 كجم "كبدة" مجهولة المصدر بسكن عمالة

أغلقت موقعَيْن بالشميسي يُستخدمان للتخزين وسط بيئة غير صحية

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مسلّم الهواملة - الرياض
14
2,518

أتلفت أمانة منطقة الرياض كمية كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر، تم تخزينها في سكن عمالة بحي الشميسي.

وتفصيلاً، أكدت أمانة الرياض أن إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، بمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، أغلقت موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي، يُستخدمان لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لهما، وتم إتلاف ٩٣٠ كجم مجهولة المصدر.

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