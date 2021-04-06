وأوضحت صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 24211 مستفيداً، فيما بلغ عدد مراجعي الحوادث المرورية 257 مراجعاً، إضافةً إلى 35642 مستفيداً من خدمات العلاج التأهيلي، كما بلغ عدد حالات البتر 164 حالة.

قدّمت مراكز التأهيل الطبي بصحة القصيم خدماتها لـ 60274 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.

أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-06 قدّمت مراكز التأهيل الطبي بصحة القصيم خدماتها لـ 60274 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م. وأوضحت صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 24211 مستفيداً، فيما بلغ عدد مراجعي الحوادث المرورية 257 مراجعاً، إضافةً إلى 35642 مستفيداً من خدمات العلاج التأهيلي، كما بلغ عدد حالات البتر 164 حالة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 10:57 AM

أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم خلال 2020م.. وبلغ عدد المستفيدين من العلاج الطبيعي 24211





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قدّمت مراكز التأهيل الطبي بصحة القصيم خدماتها لـ 60274 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 24211 مستفيداً، فيما بلغ عدد مراجعي الحوادث المرورية 257 مراجعاً، إضافةً إلى 35642 مستفيداً من خدمات العلاج التأهيلي، كما بلغ عدد حالات البتر 164 حالة.