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"911" ينبّه سالكي طريق الرياض - الطائف: غبار كثيف

المركز دعا السائقين على الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر

دعا مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرّمة، مرتادي طريق الطائف - الرياض، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تتعرّض له أجزاءٌ من الطريق إلى شبه انعدامٍ في الرؤية نتيجة موجة الغبار الكثيفة التي يشهدها.

وطالب المركز عبر حسابه في "تويتر" سالكي الطريق، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت "الأرصاد" قد نبّهت منطقة مكة المكرّمة من حالة رياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

مركز العمليات الأمنية الموحد 911 انعدام في الرؤية موجة الغبار الكثيفة رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"911" ينبّه سالكي طريق الرياض - الطائف: غبار كثيف
سبق

دعا مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرّمة، مرتادي طريق الطائف - الرياض، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تتعرّض له أجزاءٌ من الطريق إلى شبه انعدامٍ في الرؤية نتيجة موجة الغبار الكثيفة التي يشهدها.

وطالب المركز عبر حسابه في "تويتر" سالكي الطريق، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت "الأرصاد" قد نبّهت منطقة مكة المكرّمة من حالة رياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
12:49 PM

"911" ينبّه سالكي طريق الرياض - الطائف: غبار كثيف

المركز دعا السائقين على الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرّمة، مرتادي طريق الطائف - الرياض، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تتعرّض له أجزاءٌ من الطريق إلى شبه انعدامٍ في الرؤية نتيجة موجة الغبار الكثيفة التي يشهدها.

وطالب المركز عبر حسابه في "تويتر" سالكي الطريق، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت "الأرصاد" قد نبّهت منطقة مكة المكرّمة من حالة رياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

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