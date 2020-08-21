النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحف البرتغالية تصف عودة النصر أمام التعاون بالقوية.. بقيادة فيتوريا

وصفت الصحف البرتغالية فوز النصر على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بالفوز المثير والهام في ذات الوقت، بقيادة مدربه روي فيتوريا الذي تفوق على منافسه بقيادة مواطنه فيتور كامبيلوس.

وكتب موقع «مايس فوتبول» المهتم بكرة القدم عن المباراة، ليؤكد بأن النصر ظهر بصورة مغايرة لما كان عليه في الديربي منذ أيام، ليسجل عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف، ويضيف أمرابط هدفاً خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضاً البرتغالي ماتشادو مدافع التعاون.

أما صحيفة «آبولا» فأشارت إلى عودة النصر مع روي فيتوريا بشكل مميز خلال المباراة أمام التعاون، مع التركيز على تألق حمد الله تهديفياً، وارتفاع رصيد النقاط إلى 54، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، والذي خسر أمام الأهلي.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الصحف البرتغالية تصف عودة النصر أمام التعاون بالقوية.. بقيادة فيتوريا
سبق

وصفت الصحف البرتغالية فوز النصر على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بالفوز المثير والهام في ذات الوقت، بقيادة مدربه روي فيتوريا الذي تفوق على منافسه بقيادة مواطنه فيتور كامبيلوس.

وكتب موقع «مايس فوتبول» المهتم بكرة القدم عن المباراة، ليؤكد بأن النصر ظهر بصورة مغايرة لما كان عليه في الديربي منذ أيام، ليسجل عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف، ويضيف أمرابط هدفاً خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضاً البرتغالي ماتشادو مدافع التعاون.

أما صحيفة «آبولا» فأشارت إلى عودة النصر مع روي فيتوريا بشكل مميز خلال المباراة أمام التعاون، مع التركيز على تألق حمد الله تهديفياً، وارتفاع رصيد النقاط إلى 54، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، والذي خسر أمام الأهلي.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
08:47 PM

الصحف البرتغالية تصف عودة النصر أمام التعاون بالقوية.. بقيادة فيتوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
576

وصفت الصحف البرتغالية فوز النصر على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بالفوز المثير والهام في ذات الوقت، بقيادة مدربه روي فيتوريا الذي تفوق على منافسه بقيادة مواطنه فيتور كامبيلوس.

وكتب موقع «مايس فوتبول» المهتم بكرة القدم عن المباراة، ليؤكد بأن النصر ظهر بصورة مغايرة لما كان عليه في الديربي منذ أيام، ليسجل عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف، ويضيف أمرابط هدفاً خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضاً البرتغالي ماتشادو مدافع التعاون.

أما صحيفة «آبولا» فأشارت إلى عودة النصر مع روي فيتوريا بشكل مميز خلال المباراة أمام التعاون، مع التركيز على تألق حمد الله تهديفياً، وارتفاع رصيد النقاط إلى 54، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، والذي خسر أمام الأهلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,090
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,490
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,843

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة