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"هيئة العقار" تُحيل مخالفي ضوابط الإعلانات العقارية إلى الجهات المختصة

للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.. أكدت الالتزام بالضوابط

أحالت الهيئة العامة للعقار، أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق النظام؛ وذلك للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن أعداد الإعلانات المخالفة التي ضبطت منذ بداية تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية الصادر بتاريخ 12/ 10/ 1442هـ، بلغت (5560) إعلانًا عقاريًّا مخالفًا؛ وذلك امتدادًا لجهود الهيئة في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ضوابط الإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للمنشآت العاملة في القطاع العقاري لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع؛ لضمان المنافسة العادلة الشفافة بين منشآت الوساطة العقارية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمة، وللتأكد من الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفات المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقًا للأنظمة.

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ مما يعزز تكامل دور الهيئة مع الجهات الحكومية لتعزيز جاذبية وحيوية القطاع العقاري وزيادة موثوقيته والابتكار فيه.

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.

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"هيئة العقار" تُحيل مخالفي ضوابط الإعلانات العقارية إلى الجهات المختصة
سبق

أحالت الهيئة العامة للعقار، أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق النظام؛ وذلك للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن أعداد الإعلانات المخالفة التي ضبطت منذ بداية تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية الصادر بتاريخ 12/ 10/ 1442هـ، بلغت (5560) إعلانًا عقاريًّا مخالفًا؛ وذلك امتدادًا لجهود الهيئة في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ضوابط الإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للمنشآت العاملة في القطاع العقاري لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع؛ لضمان المنافسة العادلة الشفافة بين منشآت الوساطة العقارية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمة، وللتأكد من الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفات المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقًا للأنظمة.

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ مما يعزز تكامل دور الهيئة مع الجهات الحكومية لتعزيز جاذبية وحيوية القطاع العقاري وزيادة موثوقيته والابتكار فيه.

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
11:18 AM

"هيئة العقار" تُحيل مخالفي ضوابط الإعلانات العقارية إلى الجهات المختصة

للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.. أكدت الالتزام بالضوابط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحالت الهيئة العامة للعقار، أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق النظام؛ وذلك للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن أعداد الإعلانات المخالفة التي ضبطت منذ بداية تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية الصادر بتاريخ 12/ 10/ 1442هـ، بلغت (5560) إعلانًا عقاريًّا مخالفًا؛ وذلك امتدادًا لجهود الهيئة في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ضوابط الإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للمنشآت العاملة في القطاع العقاري لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع؛ لضمان المنافسة العادلة الشفافة بين منشآت الوساطة العقارية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمة، وللتأكد من الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفات المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقًا للأنظمة.

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ مما يعزز تكامل دور الهيئة مع الجهات الحكومية لتعزيز جاذبية وحيوية القطاع العقاري وزيادة موثوقيته والابتكار فيه.

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.

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