النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟!

ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى فيها الحالات هذا الحد

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليوناً، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية ،اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408".

ووفق رويترز أصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟!
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليوناً، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية ،اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408".

ووفق رويترز أصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:27 AM

الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟!

ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى فيها الحالات هذا الحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,787

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليوناً، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية ،اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408".

ووفق رويترز أصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,356
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,830

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة