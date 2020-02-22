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إيران تحتجز سفينة أثناء إبحارها في خليج عمان.. وتتكتم على جنسيتها

اعتقلت 13 شخصًا من على متنها

في مخالفة جديدة للقانون الدولي، احتجز النظام الإيراني، اليوم (السبت)، سفينة أجنبية أثناء مرورها في خليج عمان، واعتقلت 13 شخصًا كانوا على متنها، بزعم تهريب وقود.


وذكر قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان حسين دهكي، أن قوات إيرانية اعترضت سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبتها إلى ميناء جاسك، وفقاً لـ"سبوتينك".

وادعى "دهكي" أن "السفينة كانت تهرب حمولة تقدر بمليون ليتر من مادة الغازوئيل بشكل غير قانوني خارج البلاد".

وبين أن جميع المعتقلين على متن السفينة أجانب، دون أن يكشف عن الدولة التي تتبع لها السفينة أو وجهتها أو جنسية البحارة.

إيران النظام الإيراني سفينة أجنبية خليج عمان تهريب وقود خفر السواحل الإيرانية ميناء جاسك

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تحتجز سفينة أثناء إبحارها في خليج عمان.. وتتكتم على جنسيتها
سبق

في مخالفة جديدة للقانون الدولي، احتجز النظام الإيراني، اليوم (السبت)، سفينة أجنبية أثناء مرورها في خليج عمان، واعتقلت 13 شخصًا كانوا على متنها، بزعم تهريب وقود.


وذكر قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان حسين دهكي، أن قوات إيرانية اعترضت سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبتها إلى ميناء جاسك، وفقاً لـ"سبوتينك".

وادعى "دهكي" أن "السفينة كانت تهرب حمولة تقدر بمليون ليتر من مادة الغازوئيل بشكل غير قانوني خارج البلاد".

وبين أن جميع المعتقلين على متن السفينة أجانب، دون أن يكشف عن الدولة التي تتبع لها السفينة أو وجهتها أو جنسية البحارة.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
07:26 PM

إيران تحتجز سفينة أثناء إبحارها في خليج عمان.. وتتكتم على جنسيتها

اعتقلت 13 شخصًا من على متنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مخالفة جديدة للقانون الدولي، احتجز النظام الإيراني، اليوم (السبت)، سفينة أجنبية أثناء مرورها في خليج عمان، واعتقلت 13 شخصًا كانوا على متنها، بزعم تهريب وقود.


وذكر قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان حسين دهكي، أن قوات إيرانية اعترضت سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبتها إلى ميناء جاسك، وفقاً لـ"سبوتينك".

وادعى "دهكي" أن "السفينة كانت تهرب حمولة تقدر بمليون ليتر من مادة الغازوئيل بشكل غير قانوني خارج البلاد".

وبين أن جميع المعتقلين على متن السفينة أجانب، دون أن يكشف عن الدولة التي تتبع لها السفينة أو وجهتها أو جنسية البحارة.

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