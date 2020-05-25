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كويكب ثنائي من المجموعة الخطرة يمر بجانب الأرض .. فجر الغد

مدير "الفلك الدولي" يكشف عن حجمه ومواصفاته واحتمالات مروره

قال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: إن الحسابات الفلكية تبيّن أن كويكبًا سيمر بجانب الأرض يوم غد الأحد القادم 26 مايو 2019م في الساعة 03:05 فجرًا.

وقال: وسيمرّ حينها بسرعة 77 ألف كيلومتر في الساعة على بعد 5.2 مليون كم من الأرض! واسم هذا الكويكب هو 1999 KW4، ومما يميزه أنه كويكب ثنائي، بمعنى أنه يتكوّن من جرمين؛ أحدهما رئيس والآخر عبارة عن قمر يدور حوله.

وتابع شوكت: ويبلغ قطر الجرم الرئيس 1300 متر، والثاني قطره 360 مترًا، ويبعد عنه 2.6 كيلومتر.

وزاد يقول: وهذا الكويكب مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات الخطرة، وقد اكتشف يوم 20 مايو 1999، ويدور حول الشمس مرة كل 188 يومًا.

واختتم بقوله: ولا يمكن رؤية الكويكب بالعين المجردة؛ إذ إنه يحتاج إلى تلسكوب كبير نسبيًّا، ولا يشكل مروره هذا خطرًا على الأرض، وسيكون مروره القادم بجانب الأرض يوم 25 مايو 2036، وسيمر حينها بمسافة أقرب إلى الأرض تبلغ 2.3 مليون كم.

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كويكب ثنائي من المجموعة الخطرة يمر بجانب الأرض .. فجر الغد
سبق

قال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: إن الحسابات الفلكية تبيّن أن كويكبًا سيمر بجانب الأرض يوم غد الأحد القادم 26 مايو 2019م في الساعة 03:05 فجرًا.

وقال: وسيمرّ حينها بسرعة 77 ألف كيلومتر في الساعة على بعد 5.2 مليون كم من الأرض! واسم هذا الكويكب هو 1999 KW4، ومما يميزه أنه كويكب ثنائي، بمعنى أنه يتكوّن من جرمين؛ أحدهما رئيس والآخر عبارة عن قمر يدور حوله.

وتابع شوكت: ويبلغ قطر الجرم الرئيس 1300 متر، والثاني قطره 360 مترًا، ويبعد عنه 2.6 كيلومتر.

وزاد يقول: وهذا الكويكب مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات الخطرة، وقد اكتشف يوم 20 مايو 1999، ويدور حول الشمس مرة كل 188 يومًا.

واختتم بقوله: ولا يمكن رؤية الكويكب بالعين المجردة؛ إذ إنه يحتاج إلى تلسكوب كبير نسبيًّا، ولا يشكل مروره هذا خطرًا على الأرض، وسيكون مروره القادم بجانب الأرض يوم 25 مايو 2036، وسيمر حينها بمسافة أقرب إلى الأرض تبلغ 2.3 مليون كم.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:22 PM

كويكب ثنائي من المجموعة الخطرة يمر بجانب الأرض .. فجر الغد

مدير "الفلك الدولي" يكشف عن حجمه ومواصفاته واحتمالات مروره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: إن الحسابات الفلكية تبيّن أن كويكبًا سيمر بجانب الأرض يوم غد الأحد القادم 26 مايو 2019م في الساعة 03:05 فجرًا.

وقال: وسيمرّ حينها بسرعة 77 ألف كيلومتر في الساعة على بعد 5.2 مليون كم من الأرض! واسم هذا الكويكب هو 1999 KW4، ومما يميزه أنه كويكب ثنائي، بمعنى أنه يتكوّن من جرمين؛ أحدهما رئيس والآخر عبارة عن قمر يدور حوله.

وتابع شوكت: ويبلغ قطر الجرم الرئيس 1300 متر، والثاني قطره 360 مترًا، ويبعد عنه 2.6 كيلومتر.

وزاد يقول: وهذا الكويكب مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات الخطرة، وقد اكتشف يوم 20 مايو 1999، ويدور حول الشمس مرة كل 188 يومًا.

واختتم بقوله: ولا يمكن رؤية الكويكب بالعين المجردة؛ إذ إنه يحتاج إلى تلسكوب كبير نسبيًّا، ولا يشكل مروره هذا خطرًا على الأرض، وسيكون مروره القادم بجانب الأرض يوم 25 مايو 2036، وسيمر حينها بمسافة أقرب إلى الأرض تبلغ 2.3 مليون كم.

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