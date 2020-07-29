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جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا

للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26/12/1441هـ، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ.

وأكدت أنها فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ.

وأشارت عمادة الدراسات العليا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11 /1 /1442هـ.

جامعة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26/12/1441هـ، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ.

وأكدت أنها فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ.

وأشارت عمادة الدراسات العليا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11 /1 /1442هـ.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
03:55 PM

جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا

للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26/12/1441هـ، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ.

وأكدت أنها فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ.

وأشارت عمادة الدراسات العليا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11 /1 /1442هـ.

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