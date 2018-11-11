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بقانون من أين لك هذا؟.. اعتقال امرأة أنفقت 21 مليون دولار في متجر بلندن

زوجها رئيس بنك مسجون

اعتقلت السلطات البريطانية، زاميرا حاجيفا، زوجة مصرفي مسجون في أذربيجان، أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار) في متجر هارودز وسط لندن على مدى عقد من الزمن، حيث تواجه ترحيلاً محتملاً من بريطانيا.

وحسب شبكة "CNN "، تخضع حاجيفا للمساءلة ضمن قانون "الثراء غير المبرر" لوكالة الجرائم الوطنية، وطلب منها تفسير كيف تمكنت من دفع تكلفة عقارين بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (نحو 29 مليون دولار) وفقًا لما نقلته وكالة بريس أسوسيشن البريطانية .

وقالت شرطة المتروبوليتان البريطانية لـCNN إن حاجيفا البالغة من العمر 55 عامًا مطلوبة في أذربيجان بقضايا تزوير وأنها وقفت أمام محكمة وستمينيستر في جلسة بتاريخ الـ30 من أكتوبر.

ويذكر أن زوج حاجيفا واسمه جاخانغير حاجيف كان رئيس بنك أذربيجان الدولي المملوك للدولة في الفترة ما بين العام 2001 و2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بقضايا الاحتيال والاختلاس وفقًا للوكالة البريطانية.

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بقانون من أين لك هذا؟.. اعتقال امرأة أنفقت 21 مليون دولار في متجر بلندن
سبق

اعتقلت السلطات البريطانية، زاميرا حاجيفا، زوجة مصرفي مسجون في أذربيجان، أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار) في متجر هارودز وسط لندن على مدى عقد من الزمن، حيث تواجه ترحيلاً محتملاً من بريطانيا.

وحسب شبكة "CNN "، تخضع حاجيفا للمساءلة ضمن قانون "الثراء غير المبرر" لوكالة الجرائم الوطنية، وطلب منها تفسير كيف تمكنت من دفع تكلفة عقارين بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (نحو 29 مليون دولار) وفقًا لما نقلته وكالة بريس أسوسيشن البريطانية .

وقالت شرطة المتروبوليتان البريطانية لـCNN إن حاجيفا البالغة من العمر 55 عامًا مطلوبة في أذربيجان بقضايا تزوير وأنها وقفت أمام محكمة وستمينيستر في جلسة بتاريخ الـ30 من أكتوبر.

ويذكر أن زوج حاجيفا واسمه جاخانغير حاجيف كان رئيس بنك أذربيجان الدولي المملوك للدولة في الفترة ما بين العام 2001 و2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بقضايا الاحتيال والاختلاس وفقًا للوكالة البريطانية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:50 PM

بقانون من أين لك هذا؟.. اعتقال امرأة أنفقت 21 مليون دولار في متجر بلندن

زوجها رئيس بنك مسجون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات البريطانية، زاميرا حاجيفا، زوجة مصرفي مسجون في أذربيجان، أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار) في متجر هارودز وسط لندن على مدى عقد من الزمن، حيث تواجه ترحيلاً محتملاً من بريطانيا.

وحسب شبكة "CNN "، تخضع حاجيفا للمساءلة ضمن قانون "الثراء غير المبرر" لوكالة الجرائم الوطنية، وطلب منها تفسير كيف تمكنت من دفع تكلفة عقارين بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (نحو 29 مليون دولار) وفقًا لما نقلته وكالة بريس أسوسيشن البريطانية .

وقالت شرطة المتروبوليتان البريطانية لـCNN إن حاجيفا البالغة من العمر 55 عامًا مطلوبة في أذربيجان بقضايا تزوير وأنها وقفت أمام محكمة وستمينيستر في جلسة بتاريخ الـ30 من أكتوبر.

ويذكر أن زوج حاجيفا واسمه جاخانغير حاجيف كان رئيس بنك أذربيجان الدولي المملوك للدولة في الفترة ما بين العام 2001 و2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بقضايا الاحتيال والاختلاس وفقًا للوكالة البريطانية.

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