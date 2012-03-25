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أمير الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد قامت خلال المدة من 2 إلى 8 شعبان 1442هـ بـ(30460) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (13710) مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق (17) منشأة.

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أمير الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات
سبق

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد قامت خلال المدة من 2 إلى 8 شعبان 1442هـ بـ(30460) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (13710) مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق (17) منشأة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:57 PM

أمير الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد قامت خلال المدة من 2 إلى 8 شعبان 1442هـ بـ(30460) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (13710) مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق (17) منشأة.

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