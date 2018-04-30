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مدير التعليم بتبوك يطالب بتحقيق مستويات عالية في برنامج الانضباط المدرسي

مشدداً على الدور النوعي لقادة وقائدات المدارس فى تطوير المبادرات الداعمة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على ضرورة تطوير المبادرات الداعمة في الميدان التعليمي لتعزيز الشفافية ونشر المراجعة والتحسين المستمر لمخرجات الصف الدراسي ما يعزز البيئة التعليمية نحو الأفضل وإشاعة الود والتقدير والعدالة بين الجميع في المحيط الدراسي .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقادة وقائدات المدارس مشددا على الدور النوعي لعمل قادة المدارس وفق التوجهات المستقبلية في عمليات التعليم والتعلم والتقويم والتطوير .

ودعا "العُمري" إلى تحقيق مستويات عالية في برنامج الانضباط المدرسي والاهتمام بالطلاب والطالبات كواجهة حقيقية لمستقبل الوطن .

وناقش اللقاء محاور تعليمية عدة في مقدمتها تحسين جودة الاختبارات وتوفير البيئة الصحية للطلاب والطالبات وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد والمحافظة على الكتب المدرسية من التلف والامتهان والتزام المدارس باللوائح الوزارية المنظمة للاختبارت .

وقال" العُمري " إن الإنسان هو المعني المباشر في الرؤية الوطنية، والتعليم هو الساعد الأبرز لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتمكين قادة المدارس بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات، ورفع الكفاءة وتحسين الأداء والاطلاع على التجارب الناجحة.

يشار إلى اللقاء حضره المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير ومدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) د.سلطان العنزي ورئيس قسم القيادة المدرسية (بنين) عوض العنزي وقادة المدارس ، كما حضرت اللقاء عبر الشبكة الصوتية في مسرح الإدارات النسائية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة الإشراف التربوي (بنات) جوهرة المعلم ومديرة قسم القيادة المدرسية (بنات) دليل المبارك وقائدات المدارس.

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مدير التعليم بتبوك يطالب بتحقيق مستويات عالية في برنامج الانضباط المدرسي
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على ضرورة تطوير المبادرات الداعمة في الميدان التعليمي لتعزيز الشفافية ونشر المراجعة والتحسين المستمر لمخرجات الصف الدراسي ما يعزز البيئة التعليمية نحو الأفضل وإشاعة الود والتقدير والعدالة بين الجميع في المحيط الدراسي .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقادة وقائدات المدارس مشددا على الدور النوعي لعمل قادة المدارس وفق التوجهات المستقبلية في عمليات التعليم والتعلم والتقويم والتطوير .

ودعا "العُمري" إلى تحقيق مستويات عالية في برنامج الانضباط المدرسي والاهتمام بالطلاب والطالبات كواجهة حقيقية لمستقبل الوطن .

وناقش اللقاء محاور تعليمية عدة في مقدمتها تحسين جودة الاختبارات وتوفير البيئة الصحية للطلاب والطالبات وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد والمحافظة على الكتب المدرسية من التلف والامتهان والتزام المدارس باللوائح الوزارية المنظمة للاختبارت .

وقال" العُمري " إن الإنسان هو المعني المباشر في الرؤية الوطنية، والتعليم هو الساعد الأبرز لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتمكين قادة المدارس بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات، ورفع الكفاءة وتحسين الأداء والاطلاع على التجارب الناجحة.

يشار إلى اللقاء حضره المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير ومدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) د.سلطان العنزي ورئيس قسم القيادة المدرسية (بنين) عوض العنزي وقادة المدارس ، كما حضرت اللقاء عبر الشبكة الصوتية في مسرح الإدارات النسائية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة الإشراف التربوي (بنات) جوهرة المعلم ومديرة قسم القيادة المدرسية (بنات) دليل المبارك وقائدات المدارس.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:15 PM

مدير التعليم بتبوك يطالب بتحقيق مستويات عالية في برنامج الانضباط المدرسي

مشدداً على الدور النوعي لقادة وقائدات المدارس فى تطوير المبادرات الداعمة

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نواف الغضوري - تبوك
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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على ضرورة تطوير المبادرات الداعمة في الميدان التعليمي لتعزيز الشفافية ونشر المراجعة والتحسين المستمر لمخرجات الصف الدراسي ما يعزز البيئة التعليمية نحو الأفضل وإشاعة الود والتقدير والعدالة بين الجميع في المحيط الدراسي .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقادة وقائدات المدارس مشددا على الدور النوعي لعمل قادة المدارس وفق التوجهات المستقبلية في عمليات التعليم والتعلم والتقويم والتطوير .

ودعا "العُمري" إلى تحقيق مستويات عالية في برنامج الانضباط المدرسي والاهتمام بالطلاب والطالبات كواجهة حقيقية لمستقبل الوطن .

وناقش اللقاء محاور تعليمية عدة في مقدمتها تحسين جودة الاختبارات وتوفير البيئة الصحية للطلاب والطالبات وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد والمحافظة على الكتب المدرسية من التلف والامتهان والتزام المدارس باللوائح الوزارية المنظمة للاختبارت .

وقال" العُمري " إن الإنسان هو المعني المباشر في الرؤية الوطنية، والتعليم هو الساعد الأبرز لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتمكين قادة المدارس بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات، ورفع الكفاءة وتحسين الأداء والاطلاع على التجارب الناجحة.

يشار إلى اللقاء حضره المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير ومدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) د.سلطان العنزي ورئيس قسم القيادة المدرسية (بنين) عوض العنزي وقادة المدارس ، كما حضرت اللقاء عبر الشبكة الصوتية في مسرح الإدارات النسائية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة الإشراف التربوي (بنات) جوهرة المعلم ومديرة قسم القيادة المدرسية (بنات) دليل المبارك وقائدات المدارس.

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