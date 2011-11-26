أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم البدء بتسجيل العقارات وتوثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، بالتعاون مع وزارة الإسكان. وأشارت "الهيئة" إلى أنه تم التعاون بينها وبين وزارة الإسكان بشأن اعتماد برنامج توثيق "إيجار" من خلال التكامل الإلكتروني لتسجيل العقارات السكنية والتجارية المنظورة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي. وذكرت أنها تقدم خدمات موثوقة ذات جودة ومهنية عالية في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين, مع إشراف فعال على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيّمين، من خلال بناء مؤسسي متميز وأنظمة تقنية متطورة، ومنها الاستعانة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

"الولاية على أموال القاصرين" تعلن عن توثيق عقودها "إيجار" بالتعاون مع الإسكان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-26 أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم البدء بتسجيل العقارات وتوثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، بالتعاون مع وزارة الإسكان.



وأشارت "الهيئة" إلى أنه تم التعاون بينها وبين وزارة الإسكان بشأن اعتماد برنامج توثيق "إيجار" من خلال التكامل الإلكتروني لتسجيل العقارات السكنية والتجارية المنظورة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.



وذكرت أنها تقدم خدمات موثوقة ذات جودة ومهنية عالية في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين, مع إشراف فعال على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيّمين، من خلال بناء مؤسسي متميز وأنظمة تقنية متطورة، ومنها الاستعانة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:19 PM

"الولاية على أموال القاصرين" تعلن عن توثيق عقودها "إيجار" بالتعاون مع الإسكان بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي





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أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم البدء بتسجيل العقارات وتوثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، بالتعاون مع وزارة الإسكان.



وأشارت "الهيئة" إلى أنه تم التعاون بينها وبين وزارة الإسكان بشأن اعتماد برنامج توثيق "إيجار" من خلال التكامل الإلكتروني لتسجيل العقارات السكنية والتجارية المنظورة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.



وذكرت أنها تقدم خدمات موثوقة ذات جودة ومهنية عالية في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين, مع إشراف فعال على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيّمين، من خلال بناء مؤسسي متميز وأنظمة تقنية متطورة، ومنها الاستعانة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.