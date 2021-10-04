النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جسر الملك فهد" توضح: من المسموح لهم بالسفر ممن هم أقل من 18 عاماً؟

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون الـ 18 عاماً إلى مملكة البحرين.

وقالت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بناء على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون 18 عاماً إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد نود الإشارة إلى التالي:

‏١- من تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لا يتطلب وجود فحص (PCR).

من لا تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لمن هم دون 18 عاماً وأكبر من 6 أعوام يتطلب وجود فحص (PCR) لا تتعدى مدته 72 ساعة.

أما عند إجراء الفحص بالجسر يتطلب حجراً لمدة 5 أيام. ‏كما لا يتطلب وجود فحص لأقل من 6 أعوام".

ويتطلب الالتزام بالإجراءات المطبقة من الجانب السعودي الحصول على بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد-19 لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جسر الملك فهد" توضح: من المسموح لهم بالسفر ممن هم أقل من 18 عاماً؟
سبق

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون الـ 18 عاماً إلى مملكة البحرين.

وقالت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بناء على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون 18 عاماً إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد نود الإشارة إلى التالي:

‏١- من تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لا يتطلب وجود فحص (PCR).

من لا تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لمن هم دون 18 عاماً وأكبر من 6 أعوام يتطلب وجود فحص (PCR) لا تتعدى مدته 72 ساعة.

أما عند إجراء الفحص بالجسر يتطلب حجراً لمدة 5 أيام. ‏كما لا يتطلب وجود فحص لأقل من 6 أعوام".

ويتطلب الالتزام بالإجراءات المطبقة من الجانب السعودي الحصول على بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد-19 لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
07:27 PM

"جسر الملك فهد" توضح: من المسموح لهم بالسفر ممن هم أقل من 18 عاماً؟

A A A
حامد العلي - الخبر
0
122

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون الـ 18 عاماً إلى مملكة البحرين.

وقالت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بناء على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون 18 عاماً إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد نود الإشارة إلى التالي:

‏١- من تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لا يتطلب وجود فحص (PCR).

من لا تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لمن هم دون 18 عاماً وأكبر من 6 أعوام يتطلب وجود فحص (PCR) لا تتعدى مدته 72 ساعة.

أما عند إجراء الفحص بالجسر يتطلب حجراً لمدة 5 أيام. ‏كما لا يتطلب وجود فحص لأقل من 6 أعوام".

ويتطلب الالتزام بالإجراءات المطبقة من الجانب السعودي الحصول على بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد-19 لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,453

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة