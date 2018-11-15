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بيان النيابة بشأن "مقتل خاشقجي" أغلق باب التسريبات والشائعات

برهن حرص المملكة على إحقاق الحق وإقامة العدل وأخذ حق المواطن

أكد بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي؛ صحة ما أعلنته الجهات المختصة السعودية مسبقاً بعزمها على محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وقد تجلّى ذلك من خلال ما طرحته النيابة، ظهر اليوم، في بيانها الشامل الذي أفصحت فيه عن كافة وقائع الحادثة وحددت تفاصيل الجريمة بكل وضوح، وعدد المتهمين.

وطالبت النيابة بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة أشخاص مدانين اعترفوا وتطابقت أقوالهم.

وقد أجاب البيان عن كل ما ينتظره متابعو قضية "خاشقجي"، واشتمل على كافة الإيضاحات بما يدحض كل الشائعات التي كان يروج لها المرتزقة ممن حاولوا استغلال قضية "خاشقجي" لتحويلها من قضية جنائية بحتة إلى قضية سياسية.

وأوجزت النيابة في البيان الذي اشتمل على 17 فقرة، نتائج التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأغلقت باب التسريبات والشائعات.

وجاءت أسئلة الزملاء الصحفيين متسمة بالوضوح والمباشرة وطرحت كل ما دار في أذهان كافة المهتمين بقضية "خاشقجي"؛ حيث أجابت النيابة بكل شفافية وأظهرت مدى استقلاليتها المطلقة.

وقد حظي البيان وتفاصليه بإشادات عالمية صدرت أولاها من الجمهورية الفرنسية.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ البداية، أنها ليس لديها ما تخفيه في قضية "جمال خاشقجي"؛ وهو ما أثبته اليوم بيان النيابة الواضح القائم على الحقائق.

ويعكس ذلك حرص المملكة على إحقاق الحق وإقامة العدل وأخذ حق المواطن ومحاسبة المخطئ كائناً من كان، وهذه هي الركيزة التي قامت عليها السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وحتى عصرنا الحاضر.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان النيابة بشأن "مقتل خاشقجي" أغلق باب التسريبات والشائعات
سبق

أكد بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي؛ صحة ما أعلنته الجهات المختصة السعودية مسبقاً بعزمها على محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وقد تجلّى ذلك من خلال ما طرحته النيابة، ظهر اليوم، في بيانها الشامل الذي أفصحت فيه عن كافة وقائع الحادثة وحددت تفاصيل الجريمة بكل وضوح، وعدد المتهمين.

وطالبت النيابة بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة أشخاص مدانين اعترفوا وتطابقت أقوالهم.

وقد أجاب البيان عن كل ما ينتظره متابعو قضية "خاشقجي"، واشتمل على كافة الإيضاحات بما يدحض كل الشائعات التي كان يروج لها المرتزقة ممن حاولوا استغلال قضية "خاشقجي" لتحويلها من قضية جنائية بحتة إلى قضية سياسية.

وأوجزت النيابة في البيان الذي اشتمل على 17 فقرة، نتائج التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأغلقت باب التسريبات والشائعات.

وجاءت أسئلة الزملاء الصحفيين متسمة بالوضوح والمباشرة وطرحت كل ما دار في أذهان كافة المهتمين بقضية "خاشقجي"؛ حيث أجابت النيابة بكل شفافية وأظهرت مدى استقلاليتها المطلقة.

وقد حظي البيان وتفاصليه بإشادات عالمية صدرت أولاها من الجمهورية الفرنسية.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ البداية، أنها ليس لديها ما تخفيه في قضية "جمال خاشقجي"؛ وهو ما أثبته اليوم بيان النيابة الواضح القائم على الحقائق.

ويعكس ذلك حرص المملكة على إحقاق الحق وإقامة العدل وأخذ حق المواطن ومحاسبة المخطئ كائناً من كان، وهذه هي الركيزة التي قامت عليها السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وحتى عصرنا الحاضر.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
06:04 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:09 PM

بيان النيابة بشأن "مقتل خاشقجي" أغلق باب التسريبات والشائعات

برهن حرص المملكة على إحقاق الحق وإقامة العدل وأخذ حق المواطن

A A A
بدر الجبل - الرياض
6
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أكد بيان النيابة العامة، اليوم، بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي؛ صحة ما أعلنته الجهات المختصة السعودية مسبقاً بعزمها على محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وقد تجلّى ذلك من خلال ما طرحته النيابة، ظهر اليوم، في بيانها الشامل الذي أفصحت فيه عن كافة وقائع الحادثة وحددت تفاصيل الجريمة بكل وضوح، وعدد المتهمين.

وطالبت النيابة بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة أشخاص مدانين اعترفوا وتطابقت أقوالهم.

وقد أجاب البيان عن كل ما ينتظره متابعو قضية "خاشقجي"، واشتمل على كافة الإيضاحات بما يدحض كل الشائعات التي كان يروج لها المرتزقة ممن حاولوا استغلال قضية "خاشقجي" لتحويلها من قضية جنائية بحتة إلى قضية سياسية.

وأوجزت النيابة في البيان الذي اشتمل على 17 فقرة، نتائج التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأغلقت باب التسريبات والشائعات.

وجاءت أسئلة الزملاء الصحفيين متسمة بالوضوح والمباشرة وطرحت كل ما دار في أذهان كافة المهتمين بقضية "خاشقجي"؛ حيث أجابت النيابة بكل شفافية وأظهرت مدى استقلاليتها المطلقة.

وقد حظي البيان وتفاصليه بإشادات عالمية صدرت أولاها من الجمهورية الفرنسية.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ البداية، أنها ليس لديها ما تخفيه في قضية "جمال خاشقجي"؛ وهو ما أثبته اليوم بيان النيابة الواضح القائم على الحقائق.

ويعكس ذلك حرص المملكة على إحقاق الحق وإقامة العدل وأخذ حق المواطن ومحاسبة المخطئ كائناً من كان، وهذه هي الركيزة التي قامت عليها السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وحتى عصرنا الحاضر.

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