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"الصحة" تجهز وجبات خاصة لمرضى الإجهاد الحراري في الحج

جهزت "الصحة" وجبات خاصة لمرضى الإجهاد الحراري خلال موسم الحج 1440، من حيث المكونات والصنف ودرجة التبريد، حيث يكون نظاماً غذائياً متوازناً يلبي احتياجات المريض من السوائل والسكريات والفيتامينات لتعويض الفاقد من سوائل الجسم.

ويتوقف عدد مرات تقديم الوجبة حسب حالة احتياجات المريض ومستوى الإجهاد الحراري له وتوصيات الطبيب المعالج، إذ تقدم الوجبة مبردة، حيث تشمل على عبوتين من كل صنف (ماء، عصير فاكهة معلب، حليب معقم طويل الأجل)، يتناولها المريض بالمستشفى وأيضاً تسلم له كمية بعد خروجه من المستشفى؛ للوقاية من تعرضه لتكرار حالة الإجهاد، حيث تحرص الصحة على إتمام الحاج نسكه بصحة وسلامة.

وكانت "الصحة" قد جهزت مواقع أقسام التغذية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج منذ مطلع شهر ذي القعدة في مواقع المشاعر المقدسة منى وعرفات، من حيث الصيانة والتجهيزات والعمالة والمواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين بالتغذية، وتنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 ذي القعدة.

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"الصحة" تجهز وجبات خاصة لمرضى الإجهاد الحراري في الحج
سبق

جهزت "الصحة" وجبات خاصة لمرضى الإجهاد الحراري خلال موسم الحج 1440، من حيث المكونات والصنف ودرجة التبريد، حيث يكون نظاماً غذائياً متوازناً يلبي احتياجات المريض من السوائل والسكريات والفيتامينات لتعويض الفاقد من سوائل الجسم.

ويتوقف عدد مرات تقديم الوجبة حسب حالة احتياجات المريض ومستوى الإجهاد الحراري له وتوصيات الطبيب المعالج، إذ تقدم الوجبة مبردة، حيث تشمل على عبوتين من كل صنف (ماء، عصير فاكهة معلب، حليب معقم طويل الأجل)، يتناولها المريض بالمستشفى وأيضاً تسلم له كمية بعد خروجه من المستشفى؛ للوقاية من تعرضه لتكرار حالة الإجهاد، حيث تحرص الصحة على إتمام الحاج نسكه بصحة وسلامة.

وكانت "الصحة" قد جهزت مواقع أقسام التغذية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج منذ مطلع شهر ذي القعدة في مواقع المشاعر المقدسة منى وعرفات، من حيث الصيانة والتجهيزات والعمالة والمواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين بالتغذية، وتنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 ذي القعدة.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
05:19 PM

"الصحة" تجهز وجبات خاصة لمرضى الإجهاد الحراري في الحج

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عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
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جهزت "الصحة" وجبات خاصة لمرضى الإجهاد الحراري خلال موسم الحج 1440، من حيث المكونات والصنف ودرجة التبريد، حيث يكون نظاماً غذائياً متوازناً يلبي احتياجات المريض من السوائل والسكريات والفيتامينات لتعويض الفاقد من سوائل الجسم.

ويتوقف عدد مرات تقديم الوجبة حسب حالة احتياجات المريض ومستوى الإجهاد الحراري له وتوصيات الطبيب المعالج، إذ تقدم الوجبة مبردة، حيث تشمل على عبوتين من كل صنف (ماء، عصير فاكهة معلب، حليب معقم طويل الأجل)، يتناولها المريض بالمستشفى وأيضاً تسلم له كمية بعد خروجه من المستشفى؛ للوقاية من تعرضه لتكرار حالة الإجهاد، حيث تحرص الصحة على إتمام الحاج نسكه بصحة وسلامة.

وكانت "الصحة" قد جهزت مواقع أقسام التغذية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج منذ مطلع شهر ذي القعدة في مواقع المشاعر المقدسة منى وعرفات، من حيث الصيانة والتجهيزات والعمالة والمواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين بالتغذية، وتنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 ذي القعدة.

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