النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان

للاستخدام المشترك للموارد المتاحة وتبادل الخبرات

بحضور مدير مستشفى الملك سلمان ممدوح الثقيل، ورئيسة الجامعة ليلك بنت أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة بالرياض، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة، ومستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، بما يفتح آفاقاً واسعة للاستخدام المشترك للموارد المتاحة واستثمار أفضل للخبرات بين الطرفين وتبادل الممارسات الجيدة لديها.

ووقع من جانب الجامعة الإلكترونية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي، وكيل الجامعة المكلف ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب مستشفى الملك سلمان سعادة مدير المستشفى الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليلك الصفدي، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة مع المستشفى، والذي يمثل أحد أهم الصروح الطبية، بما يملكه من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تأطير مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.

واتفق الطرفان على عدة مجالات للتعاون، وذلك في تصميم المحتوى الإلكتروني لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يتفق عليها الطرفان، وتطوير وتقديم حقائب تدريبية إلكترونية، وتدريب طلاب البرامج الصحية بالجامعة في مستشفى الملك سلمان، وتدريب منسوبي المستشفى في الجامعة السعودية الإلكترونية، والتعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية والتجهيزات المتعلقة بها، وتزويد الباحثين من كلا الطرفين بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات وحسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الخبرات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والتوجيه والإرشاد من المختصين، وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتطوير الحلول التقنية والتدريب المتوفر لدى الطرفين، والتعاون المشترك بين الطرفين في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تخدم الطرفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان
سبق

بحضور مدير مستشفى الملك سلمان ممدوح الثقيل، ورئيسة الجامعة ليلك بنت أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة بالرياض، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة، ومستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، بما يفتح آفاقاً واسعة للاستخدام المشترك للموارد المتاحة واستثمار أفضل للخبرات بين الطرفين وتبادل الممارسات الجيدة لديها.

ووقع من جانب الجامعة الإلكترونية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي، وكيل الجامعة المكلف ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب مستشفى الملك سلمان سعادة مدير المستشفى الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليلك الصفدي، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة مع المستشفى، والذي يمثل أحد أهم الصروح الطبية، بما يملكه من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تأطير مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.

واتفق الطرفان على عدة مجالات للتعاون، وذلك في تصميم المحتوى الإلكتروني لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يتفق عليها الطرفان، وتطوير وتقديم حقائب تدريبية إلكترونية، وتدريب طلاب البرامج الصحية بالجامعة في مستشفى الملك سلمان، وتدريب منسوبي المستشفى في الجامعة السعودية الإلكترونية، والتعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية والتجهيزات المتعلقة بها، وتزويد الباحثين من كلا الطرفين بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات وحسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الخبرات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والتوجيه والإرشاد من المختصين، وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتطوير الحلول التقنية والتدريب المتوفر لدى الطرفين، والتعاون المشترك بين الطرفين في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تخدم الطرفين.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
07:57 PM

الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان

للاستخدام المشترك للموارد المتاحة وتبادل الخبرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,101

بحضور مدير مستشفى الملك سلمان ممدوح الثقيل، ورئيسة الجامعة ليلك بنت أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة بالرياض، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة، ومستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، بما يفتح آفاقاً واسعة للاستخدام المشترك للموارد المتاحة واستثمار أفضل للخبرات بين الطرفين وتبادل الممارسات الجيدة لديها.

ووقع من جانب الجامعة الإلكترونية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي، وكيل الجامعة المكلف ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب مستشفى الملك سلمان سعادة مدير المستشفى الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليلك الصفدي، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة مع المستشفى، والذي يمثل أحد أهم الصروح الطبية، بما يملكه من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تأطير مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.

واتفق الطرفان على عدة مجالات للتعاون، وذلك في تصميم المحتوى الإلكتروني لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يتفق عليها الطرفان، وتطوير وتقديم حقائب تدريبية إلكترونية، وتدريب طلاب البرامج الصحية بالجامعة في مستشفى الملك سلمان، وتدريب منسوبي المستشفى في الجامعة السعودية الإلكترونية، والتعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية والتجهيزات المتعلقة بها، وتزويد الباحثين من كلا الطرفين بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات وحسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الخبرات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والتوجيه والإرشاد من المختصين، وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتطوير الحلول التقنية والتدريب المتوفر لدى الطرفين، والتعاون المشترك بين الطرفين في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تخدم الطرفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,206

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة