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"كفى" تعقد برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم في تقنية الطائف

ضمن "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين

عقدت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم، في الكلية التقنية بالطائف.

جاء ذلك ضمن سلسلة برنامج "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين.

وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف، عادل رشيد قاسم، إن البرنامج الذي عقد على مدى يومين، شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز.

كما جرى خلاله تقديم عرض تعريفي، تحدث عن أضرار السجائر على النفوس والمجتمع، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين.

وعرض فريق "كفى" مجسم الرئة، لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة، أثرت بشكل كبير في الحضور، حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.

وشكر "قاسم" إدارة الكلية التقنية بالطائف، وفي مقدمتها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارية لفريق "كفى"، متمنياً منهم الاستمرار في تنظيم هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.

جمعية كفى الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كفى" تعقد برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم في تقنية الطائف
سبق

عقدت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم، في الكلية التقنية بالطائف.

جاء ذلك ضمن سلسلة برنامج "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين.

وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف، عادل رشيد قاسم، إن البرنامج الذي عقد على مدى يومين، شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز.

كما جرى خلاله تقديم عرض تعريفي، تحدث عن أضرار السجائر على النفوس والمجتمع، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين.

وعرض فريق "كفى" مجسم الرئة، لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة، أثرت بشكل كبير في الحضور، حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.

وشكر "قاسم" إدارة الكلية التقنية بالطائف، وفي مقدمتها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارية لفريق "كفى"، متمنياً منهم الاستمرار في تنظيم هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
09:05 PM

"كفى" تعقد برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم في تقنية الطائف

ضمن "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عقدت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، برنامجاً تعريفياً بأضرار السموم، في الكلية التقنية بالطائف.

جاء ذلك ضمن سلسلة برنامج "بطلت" الإرشادي لتوعية المتدربين.

وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف، عادل رشيد قاسم، إن البرنامج الذي عقد على مدى يومين، شمل فقرات متنوعة ومسابقات وجوائز.

كما جرى خلاله تقديم عرض تعريفي، تحدث عن أضرار السجائر على النفوس والمجتمع، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من المتدربين.

وعرض فريق "كفى" مجسم الرئة، لتعريف المستهدفين بالفرق بين الرئة الطبيعية والمسرطنة، أثرت بشكل كبير في الحضور، حيث أبدى عدد منهم رغبتهم في زيارة عيادات الجمعية لتلقي العلاج وترك التدخين.

وشكر "قاسم" إدارة الكلية التقنية بالطائف، وفي مقدمتها العميد المهندس حمد القاسم، والذي بدوره قدم درعاً تذكارية لفريق "كفى"، متمنياً منهم الاستمرار في تنظيم هذه البرامج المفيدة لحفظ الأرواح من أضرار السموم.

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