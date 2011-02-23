النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

" أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة

تعقيباً على خبر نشرته "سبق"

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجسر الخشبي بكورنش الليث سَبَق وأن تم عمل صيانة له، وتعرض للتخريب، لافتاً إلى أنه جارٍ عمل الصيانة اللازمة له.

جاء ذلك تعقيباً على خبر نشرته "سبق" مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الجاري، تحت عنوان: "الجسر الخشبي بكورنيش الليث بلا سياج وينتظر ضحاياه من الأطفال"، حيث أظهرت الصور التي وثّقها أحد مرتادي الكورنيش؛ خطورة الجسر الخشبي، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ وبدت أجزاءٌ من جنباته دون سياج.

وقال "البقمي" في مجمل تعقيبه: إشارة إلى ما نُشر بصحيفة "سبق" نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية، بأنه سَبَق وتم عمل الصيانة اللازمة، وتعرض للتخريب مؤخراً وجارٍ عمل الصيانة اللازمة.

أمانة جدة كورنيش الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
" أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة
سبق

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجسر الخشبي بكورنش الليث سَبَق وأن تم عمل صيانة له، وتعرض للتخريب، لافتاً إلى أنه جارٍ عمل الصيانة اللازمة له.

جاء ذلك تعقيباً على خبر نشرته "سبق" مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الجاري، تحت عنوان: "الجسر الخشبي بكورنيش الليث بلا سياج وينتظر ضحاياه من الأطفال"، حيث أظهرت الصور التي وثّقها أحد مرتادي الكورنيش؛ خطورة الجسر الخشبي، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ وبدت أجزاءٌ من جنباته دون سياج.

وقال "البقمي" في مجمل تعقيبه: إشارة إلى ما نُشر بصحيفة "سبق" نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية، بأنه سَبَق وتم عمل الصيانة اللازمة، وتعرض للتخريب مؤخراً وجارٍ عمل الصيانة اللازمة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
04:11 PM

" أمانة جدة": جسر كورنيش الليث تعرَّض للتخريب وجارٍ عمل الصيانة

تعقيباً على خبر نشرته "سبق"

A A A
عبدالرزاق البجالي - جدة
1
364

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجسر الخشبي بكورنش الليث سَبَق وأن تم عمل صيانة له، وتعرض للتخريب، لافتاً إلى أنه جارٍ عمل الصيانة اللازمة له.

جاء ذلك تعقيباً على خبر نشرته "سبق" مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الجاري، تحت عنوان: "الجسر الخشبي بكورنيش الليث بلا سياج وينتظر ضحاياه من الأطفال"، حيث أظهرت الصور التي وثّقها أحد مرتادي الكورنيش؛ خطورة الجسر الخشبي، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ وبدت أجزاءٌ من جنباته دون سياج.

وقال "البقمي" في مجمل تعقيبه: إشارة إلى ما نُشر بصحيفة "سبق" نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية، بأنه سَبَق وتم عمل الصيانة اللازمة، وتعرض للتخريب مؤخراً وجارٍ عمل الصيانة اللازمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,391
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,174
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة