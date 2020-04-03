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1566 مستفيدًا من استمرار صرف معاشات الضمان في الرياض

بمبالغ تجاوزت مليونَيْ ريال.. في إطار دعم كافة فئات الشعب

كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن عدد المستفيدين من قرار الوزير بعدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي؛ بلغ 1566 مستفيداً في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم 2.045.659 بواقع 1.022.829 عن كل شهر.

ورفع "السيالي" مدير عام الفرع، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز.

وأكد أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1566 مستفيدًا من استمرار صرف معاشات الضمان في الرياض
سبق

كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن عدد المستفيدين من قرار الوزير بعدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي؛ بلغ 1566 مستفيداً في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم 2.045.659 بواقع 1.022.829 عن كل شهر.

ورفع "السيالي" مدير عام الفرع، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز.

وأكد أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
05:15 PM

1566 مستفيدًا من استمرار صرف معاشات الضمان في الرياض

بمبالغ تجاوزت مليونَيْ ريال.. في إطار دعم كافة فئات الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,829

كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن عدد المستفيدين من قرار الوزير بعدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي؛ بلغ 1566 مستفيداً في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم 2.045.659 بواقع 1.022.829 عن كل شهر.

ورفع "السيالي" مدير عام الفرع، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز.

وأكد أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.

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