كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن عدد المستفيدين من قرار الوزير بعدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي؛ بلغ 1566 مستفيداً في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم 2.045.659 بواقع 1.022.829 عن كل شهر. ورفع "السيالي" مدير عام الفرع، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز. وأكد أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.

1566 مستفيدًا من استمرار صرف معاشات الضمان في الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-03 كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن عدد المستفيدين من قرار الوزير بعدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي؛ بلغ 1566 مستفيداً في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم 2.045.659 بواقع 1.022.829 عن كل شهر.



ورفع "السيالي" مدير عام الفرع، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز.



وأكد أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 05:15 PM

1566 مستفيدًا من استمرار صرف معاشات الضمان في الرياض بمبالغ تجاوزت مليونَيْ ريال.. في إطار دعم كافة فئات الشعب





A A A





6 مشاركة

كشفت إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ أن عدد المستفيدين من قرار الوزير بعدم إسقاط أي من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي؛ بلغ 1566 مستفيداً في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم 2.045.659 بواقع 1.022.829 عن كل شهر.



ورفع "السيالي" مدير عام الفرع، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على هذا القرار الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز.



وأكد أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة.