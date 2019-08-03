"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.