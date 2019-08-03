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"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.

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"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة
سبق

احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
12:59 AM

"السلمي" يحتفل بزواجه في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.

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