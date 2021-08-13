تونس.. الحرس البحري يُحبط 9 عمليات هجرة غير شرعية

أوقف 193 مهاجراً من جنسيات إفريقية مختلفة

أحبط الحرس البحري التونسي 9 عمليات هجرة غير شرعية في وسط تونس وجنوبها.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أمس، أن الحرس البحري أوقف خلال العمليات 193 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا في اتجاه السواحل الإيطالية، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصّة لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن وحدة بحرية تابعة للجيش أنقذت 74 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة تعطل مركب يقلهم قُبالة السواحل التونسية في طريقهم نحو الضفة المقابلة من المتوسط.