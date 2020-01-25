توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش. وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم السبت تدنّت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش. وأضاف: أقل درجة حرارة سُجلت على #السعودية خلال 24 ساعة الماضية كانت على #طريف و#حزم_الجلاميد، ففي طريف تدنت إلى 3 تحت الصفر، وفي حزم الجلاميد تدنت إلى 4 تحت الصفر.

"الزعاق" يتوقع: هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-25 توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش.



وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم السبت تدنّت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش.



وأضاف: أقل درجة حرارة سُجلت على #السعودية خلال 24 ساعة الماضية كانت على #طريف و#حزم_الجلاميد، ففي طريف تدنت إلى 3 تحت الصفر، وفي حزم الجلاميد تدنت إلى 4 تحت الصفر.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 03:28 PM

"الزعاق" يتوقع: هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق قال: بعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش.. الحرارة -4 مئوية





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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش.



وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم السبت تدنّت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، وبعد أسبوعين يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش.



وأضاف: أقل درجة حرارة سُجلت على #السعودية خلال 24 ساعة الماضية كانت على #طريف و#حزم_الجلاميد، ففي طريف تدنت إلى 3 تحت الصفر، وفي حزم الجلاميد تدنت إلى 4 تحت الصفر.