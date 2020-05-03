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تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال

بيان وزارة الصحة أشار إلى شفاء 372 حالة و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي بأن المصابين الجدد اكتُشفوا إثر القيام بتحليل 810 أشخاص؛ ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في السنغال في الثاني من شهر مارس إلى 1182 حالة إصابة مؤكدة.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 372 حالة، و9 حالات وفاة.

السنغال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي بأن المصابين الجدد اكتُشفوا إثر القيام بتحليل 810 أشخاص؛ ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في السنغال في الثاني من شهر مارس إلى 1182 حالة إصابة مؤكدة.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 372 حالة، و9 حالات وفاة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:28 PM

تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال

بيان وزارة الصحة أشار إلى شفاء 372 حالة و9 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي بأن المصابين الجدد اكتُشفوا إثر القيام بتحليل 810 أشخاص؛ ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في السنغال في الثاني من شهر مارس إلى 1182 حالة إصابة مؤكدة.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 372 حالة، و9 حالات وفاة.

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