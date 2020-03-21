أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، اليوم السبت، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة السمراء تجاوزت الألف شخص، حسب وكالة "أسوشيتد برس". وأكدت المراكز التابعة للاتحاد الإفريقي، أن الفيروس الجديد انتشر حتى الآن في 40 على الأقل، من أصل 54 دولة إفريقية. وتتصدر مصر الآن قائمة أكثر دول القارة السمراء تضرراً بالوباء، بتسجيلها حتى اليوم 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتليها جمهورية جنوب إفريقيا (200 وحالتين). وأعلنت وزيرة الصحة في أنغولا سيلفيا لوتوكوتا، للتلفزيون الرسمي اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس في أراضي البلاد. وفي بوركينا فاسو، أكد وزير الخارجية ألفا بارى، إصابته بفيروس كورونا. في الوقت نفسه، قررت سلطات ساحل العاج إغلاق حدود البلاد اعتباراً ًمن يوم الاثنين، ضمن إطار إجراءات ردع تفشي الفيروس، فيما تبحث الجهات المختصة في إثيوبيا ما قد يجلبه الفيروس من التداعيات على الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري.

مراكز السيطرة على الأمراض: "كورونا" يزحف نحو قارة إفريقيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-21 أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، اليوم السبت، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة السمراء تجاوزت الألف شخص، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأكدت المراكز التابعة للاتحاد الإفريقي، أن الفيروس الجديد انتشر حتى الآن في 40 على الأقل، من أصل 54 دولة إفريقية.

وتتصدر مصر الآن قائمة أكثر دول القارة السمراء تضرراً بالوباء، بتسجيلها حتى اليوم 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتليها جمهورية جنوب إفريقيا (200 وحالتين).

وأعلنت وزيرة الصحة في أنغولا سيلفيا لوتوكوتا، للتلفزيون الرسمي اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس في أراضي البلاد.

وفي بوركينا فاسو، أكد وزير الخارجية ألفا بارى، إصابته بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قررت سلطات ساحل العاج إغلاق حدود البلاد اعتباراً ًمن يوم الاثنين، ضمن إطار إجراءات ردع تفشي الفيروس، فيما تبحث الجهات المختصة في إثيوبيا ما قد يجلبه الفيروس من التداعيات على الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري.



21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 04:39 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 05:01 PM

مراكز السيطرة على الأمراض: "كورونا" يزحف نحو قارة إفريقيا انتشر في 40 دولة من أصل 54.. الإصابات تتجاوز الألف ومصر تتصدر





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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، اليوم السبت، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة السمراء تجاوزت الألف شخص، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأكدت المراكز التابعة للاتحاد الإفريقي، أن الفيروس الجديد انتشر حتى الآن في 40 على الأقل، من أصل 54 دولة إفريقية.

وتتصدر مصر الآن قائمة أكثر دول القارة السمراء تضرراً بالوباء، بتسجيلها حتى اليوم 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتليها جمهورية جنوب إفريقيا (200 وحالتين).

وأعلنت وزيرة الصحة في أنغولا سيلفيا لوتوكوتا، للتلفزيون الرسمي اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس في أراضي البلاد.

وفي بوركينا فاسو، أكد وزير الخارجية ألفا بارى، إصابته بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قررت سلطات ساحل العاج إغلاق حدود البلاد اعتباراً ًمن يوم الاثنين، ضمن إطار إجراءات ردع تفشي الفيروس، فيما تبحث الجهات المختصة في إثيوبيا ما قد يجلبه الفيروس من التداعيات على الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري.

