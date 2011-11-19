7 إصابات في حادث تصادم على طريق الساحل

الحالات متنوعة خطيرة ومتوسطة ونقلتهم ٥ فرق إسعافية

تعرض سبعة أشخاص لإصابات متعددة تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مساء اليوم، على طريق الساحل، فيما باشرت الحادث دوريات أمن الطرق وفرق الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت خمس فرق إسعافية، والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف أبو زيد أنه تبين وجود سبع حالات، منها حالة خطيرة الإصابة، وست إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلت جميع الحالات إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.