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مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلاف

لقطات رصَدتها عدسة "سبق".. 20 عامًا تطورًا يشهد عليها ملعب وتُسجّلها مشاعر فرح

عبدالله النحيط سبق : رصدت عدسة "سبق"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.

مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.

وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلاف
سبق

عبدالله النحيط سبق : رصدت عدسة "سبق"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.

مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.

وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:59 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:39 PM

مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلاف

لقطات رصَدتها عدسة "سبق".. 20 عامًا تطورًا يشهد عليها ملعب وتُسجّلها مشاعر فرح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
22,966

عبدالله النحيط سبق : رصدت عدسة "سبق"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.

مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.

وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

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