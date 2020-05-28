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تعرف على جندي النجاح في مؤتمر "مستجدات كورونا".. فهد الشويعر

منذ انطلاق المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض مستجدات الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا بتاريخ 27 فبراير، كان هنالك صوت يتردد على مسامع المشاهدين في مختلف القنوات الفضائية، يطرح الأسئلة على متحدثي الوزارات والمسؤولين المشاركين في المؤتمرات الدورية واليومية.


"فهد الشويعر" الذي لم يكن مسؤولًا فقط عن طرح الأسئلة، بل كان المسؤول عن استقبالها والمسؤول الأول في عملية فرزها واختيار ما يهم المجتمع من بينها.


الشويعر الذي بذل جهودًا مضاعفة طيلة ثلاثة أشهر متواصلة لإنجاح المؤتمر الصحفي، يشغل منصب مسؤول الظهور الإعلامي بوزارة الصحة، وقائد مسار النشر في غرفة العمليات الإعلامية بأزمة كورونا.


عدد من الإعلاميين قدموا شكرهم وامتنانهم للزميل فهد الشويعر، على تعاونه والجهود التي بذلها لإيصال استفساراتهم طوال المدة الماضية التي استمرّت لما يزيد على شهرين ونصف.


يشار إلى أن المؤتمر الصحفي تحوّل من يومي إلى دوري يعقد مرحليًّا كل أسبوع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على جندي النجاح في مؤتمر "مستجدات كورونا".. فهد الشويعر
سبق

منذ انطلاق المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض مستجدات الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا بتاريخ 27 فبراير، كان هنالك صوت يتردد على مسامع المشاهدين في مختلف القنوات الفضائية، يطرح الأسئلة على متحدثي الوزارات والمسؤولين المشاركين في المؤتمرات الدورية واليومية.


"فهد الشويعر" الذي لم يكن مسؤولًا فقط عن طرح الأسئلة، بل كان المسؤول عن استقبالها والمسؤول الأول في عملية فرزها واختيار ما يهم المجتمع من بينها.


الشويعر الذي بذل جهودًا مضاعفة طيلة ثلاثة أشهر متواصلة لإنجاح المؤتمر الصحفي، يشغل منصب مسؤول الظهور الإعلامي بوزارة الصحة، وقائد مسار النشر في غرفة العمليات الإعلامية بأزمة كورونا.


عدد من الإعلاميين قدموا شكرهم وامتنانهم للزميل فهد الشويعر، على تعاونه والجهود التي بذلها لإيصال استفساراتهم طوال المدة الماضية التي استمرّت لما يزيد على شهرين ونصف.


يشار إلى أن المؤتمر الصحفي تحوّل من يومي إلى دوري يعقد مرحليًّا كل أسبوع.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:04 PM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:52 PM

تعرف على جندي النجاح في مؤتمر "مستجدات كورونا".. فهد الشويعر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
11,503

منذ انطلاق المؤتمر الصحفي المخصص لاستعراض مستجدات الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا بتاريخ 27 فبراير، كان هنالك صوت يتردد على مسامع المشاهدين في مختلف القنوات الفضائية، يطرح الأسئلة على متحدثي الوزارات والمسؤولين المشاركين في المؤتمرات الدورية واليومية.


"فهد الشويعر" الذي لم يكن مسؤولًا فقط عن طرح الأسئلة، بل كان المسؤول عن استقبالها والمسؤول الأول في عملية فرزها واختيار ما يهم المجتمع من بينها.


الشويعر الذي بذل جهودًا مضاعفة طيلة ثلاثة أشهر متواصلة لإنجاح المؤتمر الصحفي، يشغل منصب مسؤول الظهور الإعلامي بوزارة الصحة، وقائد مسار النشر في غرفة العمليات الإعلامية بأزمة كورونا.


عدد من الإعلاميين قدموا شكرهم وامتنانهم للزميل فهد الشويعر، على تعاونه والجهود التي بذلها لإيصال استفساراتهم طوال المدة الماضية التي استمرّت لما يزيد على شهرين ونصف.


يشار إلى أن المؤتمر الصحفي تحوّل من يومي إلى دوري يعقد مرحليًّا كل أسبوع.

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