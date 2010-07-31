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شاهد.."صيادلة حائل" يوزّع الكمامات مجاناً وينشر الوعي للعاملين بالميدان

ضمن حملة وقاية وجه بإطلاقها أمير المنطقة

نظم نادي صيادلة حائل التابع لإدارة العمل التطوعي في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ،حملة تطوعية عنوانها "ألف كمامة وقفاز" بغرض توزيع 1000 كمامة وقفاز في مجمع جراند مول في مدينة حائل، وذلك ضمن حملة وقاية التي وجه بإطلاقها أمير منطقة حائل.

واستهدفت هذه الحملة زوار المجمع وموظفي المجمع لجميع الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً، لنشر ثقافة الوقاية والإدلاء بالنصائح الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقدّم أعضاء النادي نصائح وارشادات لجميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والممارسات الصحية.

يذكر أن النادي سيستمر بحملاته عبر نشر الوعي والحث على التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

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شاهد.."صيادلة حائل" يوزّع الكمامات مجاناً وينشر الوعي للعاملين بالميدان
سبق

نظم نادي صيادلة حائل التابع لإدارة العمل التطوعي في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ،حملة تطوعية عنوانها "ألف كمامة وقفاز" بغرض توزيع 1000 كمامة وقفاز في مجمع جراند مول في مدينة حائل، وذلك ضمن حملة وقاية التي وجه بإطلاقها أمير منطقة حائل.

واستهدفت هذه الحملة زوار المجمع وموظفي المجمع لجميع الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً، لنشر ثقافة الوقاية والإدلاء بالنصائح الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقدّم أعضاء النادي نصائح وارشادات لجميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والممارسات الصحية.

يذكر أن النادي سيستمر بحملاته عبر نشر الوعي والحث على التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:20 PM

شاهد.."صيادلة حائل" يوزّع الكمامات مجاناً وينشر الوعي للعاملين بالميدان

ضمن حملة وقاية وجه بإطلاقها أمير المنطقة

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خالد السليمي - حائل
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نظم نادي صيادلة حائل التابع لإدارة العمل التطوعي في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ،حملة تطوعية عنوانها "ألف كمامة وقفاز" بغرض توزيع 1000 كمامة وقفاز في مجمع جراند مول في مدينة حائل، وذلك ضمن حملة وقاية التي وجه بإطلاقها أمير منطقة حائل.

واستهدفت هذه الحملة زوار المجمع وموظفي المجمع لجميع الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً، لنشر ثقافة الوقاية والإدلاء بالنصائح الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقدّم أعضاء النادي نصائح وارشادات لجميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والممارسات الصحية.

يذكر أن النادي سيستمر بحملاته عبر نشر الوعي والحث على التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

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