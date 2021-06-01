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الكلاب الضالة تثير الذعر لسكان أحياء بأبها بينها مدينة سلطان

مطالبات بالتحرك للحد من مخاطرها بعد تزايد قتلاها وضحاياها

طالب عدد من السكان بمدينة أبها بسرعة تحرك الجهات المختصة للحد من تزايد الكلاب وانتشارها بشكل كبير في أحياء عدة من المدينة بينها حي مدينة سلطان والمحالة والموظفين بأبها التي تشهد انتشارًا كبيرًا للكلاب ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والمارة خصوصًا بعد تزايد قتلاها وضحاياها في عدد من المناطق.

وقال السكان إن أحياء عدة تشهد انتشارًا للكلاب في كافة أرجائها منذ فترة ما زاد من حالة الذعر والرعب في نفوس السكان وزاد من خوفهم على أطفالهم وكبار السن والنساء، وأكدوا أنها باتت تدخل بعض أفنية وأحواش المنازل، فضلاً عن نباحها الذي تصدره فصدرت القلق إلى السكان وزوار المنطقة، وأمام هذا طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك للقضاء عليها بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت الكلاب قد أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين في عدة مناطق ما جعلها حديث المجالس الأمر الذي يستوجب التحرك الفعلي من الأمانات والبلديات المعنية بالأمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكلاب الضالة تثير الذعر لسكان أحياء بأبها بينها مدينة سلطان
سبق

طالب عدد من السكان بمدينة أبها بسرعة تحرك الجهات المختصة للحد من تزايد الكلاب وانتشارها بشكل كبير في أحياء عدة من المدينة بينها حي مدينة سلطان والمحالة والموظفين بأبها التي تشهد انتشارًا كبيرًا للكلاب ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والمارة خصوصًا بعد تزايد قتلاها وضحاياها في عدد من المناطق.

وقال السكان إن أحياء عدة تشهد انتشارًا للكلاب في كافة أرجائها منذ فترة ما زاد من حالة الذعر والرعب في نفوس السكان وزاد من خوفهم على أطفالهم وكبار السن والنساء، وأكدوا أنها باتت تدخل بعض أفنية وأحواش المنازل، فضلاً عن نباحها الذي تصدره فصدرت القلق إلى السكان وزوار المنطقة، وأمام هذا طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك للقضاء عليها بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت الكلاب قد أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين في عدة مناطق ما جعلها حديث المجالس الأمر الذي يستوجب التحرك الفعلي من الأمانات والبلديات المعنية بالأمر.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:07 PM

الكلاب الضالة تثير الذعر لسكان أحياء بأبها بينها مدينة سلطان

مطالبات بالتحرك للحد من مخاطرها بعد تزايد قتلاها وضحاياها

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محمد طيران - الرياض
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4,147

طالب عدد من السكان بمدينة أبها بسرعة تحرك الجهات المختصة للحد من تزايد الكلاب وانتشارها بشكل كبير في أحياء عدة من المدينة بينها حي مدينة سلطان والمحالة والموظفين بأبها التي تشهد انتشارًا كبيرًا للكلاب ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والمارة خصوصًا بعد تزايد قتلاها وضحاياها في عدد من المناطق.

وقال السكان إن أحياء عدة تشهد انتشارًا للكلاب في كافة أرجائها منذ فترة ما زاد من حالة الذعر والرعب في نفوس السكان وزاد من خوفهم على أطفالهم وكبار السن والنساء، وأكدوا أنها باتت تدخل بعض أفنية وأحواش المنازل، فضلاً عن نباحها الذي تصدره فصدرت القلق إلى السكان وزوار المنطقة، وأمام هذا طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك للقضاء عليها بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت الكلاب قد أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين في عدة مناطق ما جعلها حديث المجالس الأمر الذي يستوجب التحرك الفعلي من الأمانات والبلديات المعنية بالأمر.

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